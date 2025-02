Le dichiarazioni di mister Caserta alla vigilia di Catanzaro-Cittadella (Video)

Il tecnico giallorosso nel consueto appuntamento della vigilia del match incontra la stampa evidenziando il buon momento che sta attraversando la squadra veneta e le attenzioni che la squadra dovrà avere contro un avversario esperto della categoria.





Di seguito le dichiarazioni di Caserta:





“Abbiamo affrontato un avversario di livello e nel secondo tempo siamo cresciuti molto. Sono soddisfatto della prova dei ragazzi”.





Su Ilie:

“È un ragazzo molto intelligente, si è adattato subito al nostro calcio nonostante provenga da un campionato diverso”.





Sul Cittadella:

“Il Cittadella è una squadra molto fisica, che nelle ultime quattro trasferte ha raccolto dieci punti. Sono in salute e vengono da tre partite senza subire gol. Dobbiamo affrontarli con grande attenzione.





Ogni anno si parla di loro in difficoltà, ma alla fine sono sempre lì, a lottare per i playoff. Sarà una battaglia”.





Sull’importanza della presenza di Petriccione:

“Recuperiamo un giocatore fondamentale per il nostro gioco. Dà ritmo alla squadra e qualità nella costruzione”.





Sulle condizioni di Buso:

“Sta meglio, ma non è ancora pronto per partire dall’inizio. Ha superato i problemi fisici e l’influenza della scorsa settimana.





Non abbiamo un sostituto con le sue stesse caratteristiche, ma chi ha giocato al suo posto ha dato un contributo importante”.





Sulle difficoltà realizzative degli attaccanti:

“Ci mancano i gol degli altri attaccanti, ma si stanno impegnando. Quando un attaccante cerca troppo il gol, spesso fatica a trovarlo. Sono convinto che si sbloccheranno presto.





Abbiamo creato tante occasioni a Frosinone, soprattutto con i cross di Cassandro. Dobbiamo riempire meglio l’area e attaccare con più cattiveria”.





Sulla condizione generale della rosa:

“Antonini non sarà disponibile. In attacco c’è un ballottaggio tra La Mantia, Biasci e Pittarello per affiancare Iemmello”.





Su Biasci:

“È un giocatore importante, si allena sempre al massimo. Le scelte sono tecniche e tattiche, non c’è nulla di personale”.





Sulla necessità di mantenere la continuità:

“La salvezza non è ancora raggiunta. Il campionato di Serie B è imprevedibile, due risultati negativi possono cambiare tutto. Dobbiamo pensare partita per partita”.

















Maurizio Martino