Le restrizioni imposte non impediranno ai tifosi del Catanzaro di invadere il “Braglia” di Modena

Le limitazioni adottate dall’Osservatorio sulle manifestazioni sportive non fermano i supporters giallorossi pronti a gremire il settore ospiti.





Ennesima trasferta, ennesima invasione. Saranno come sempre tanti i tifosi del Catanzaro al seguito della squadra nella trasferta di Modena in programma sabato 29 alle 15.00.



Non fa notizia il fatto che i giallorossi ovunque debbano recarsi per disputare le loro gare hanno sempre un nutrito seguito di tifosi con l’entusiasmo e il calore che li ha sempre caratterizzati.



Ciò che invece meraviglia è il perché l’Osservatorio sulle manifestazioni sportive abbia deciso di imporre le classiche restrizioni che prevedono il possesso della fidelity card per i residenti in provincia di Catanzaro per accedere nel settore loro riservato.



I tifosi del Catanzaro hanno sempre dimostrato correttezza e rispetto per le tifoserie avversarie, tanto da essere spesso applauditi per la loro passione ed amore incondizionato, a prescindere dal risultato acquisito sul campo.



La tifoseria giallorossa ha sempre ricevuto parole di elogio e di rispetto da parte dell’ambiente locale ovunque si sia recato, addetti ai lavori e semplici tifosi.



Oltretutto non ci risulta che esistano gemellaggi tra i tifosi del Catanzaro e quelli di squadre corregionali del Modena storicamente “nemici” dei canarini.



Come va interpretata dunque la limitazione imposta?



Che il calcio sia cambiato rispetto a qualche decennio fa è un dato di fatto. Ciò che non si vuole ancora comprendere è che queste continue restrizioni sono la causa di quella che in un futuro non troppo lontano sarà la “desertificazione” degli stadi.



Ciò che possiamo azzardare è che per la gara di Modena, viste le contestazioni nei confronti della squadra emiliana e l’esigenza di fare punti per allontanarsi maggiormente dalla zona calda della classifica (+3 ad oggi il distacco), ci sia un certo timore che la rabbia dei tifosi gialloblù possa riversarsi sui colleghi giallorossi nel caso di sconfitta degli emiliani.



Le deludenti ultime uscite del Modena – due sconfitte in altrettante gare - inducono a pensare questo.



Che il Catanzaro sia temuto lo sta dimostrando l’andamento del campionato ma è bene che si sappia che l’amore, l’entusiasmo e il calore del popolo giallorosso ci sarà sempre ed è difficilmente riscontrabile in Italia.



Non potrà esistere alcun tipo di restrizione per fermare i meravigliosi tifosi giallorossi.



I 1700 tagliandi venduti fino a ieri dopo due giorni di prevendita ne sono una chiara dimostrazione.



Se si considera che la capienza del settore sopiti è di 3100 spettatori prevediamo che fino alle 19 di domani, venerdì, almeno in 2000 accorreranno al “Braglia” per spingere il Catanzaro alla vittoria.



Ciò anche in virtù dei tanti emigrati residenti al centro-nord che non si lasceranno sfuggire l’occasione di dimostrare, ancora una volta, l’attaccamento ai colori giallorossi e il forte legame alla loro terra di origine.







Maurizio Martino