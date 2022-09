Le migliori app per gestire le proprie finanze e i consumi in casa

Vorresti riuscire a gestire le tue risorse economiche in modo semplice? Oggi ti presentiamo le migliori app che ti daranno una mano ad avere il controllo delle tue finanze personali dal tuo smartphone. Monitora in modo semplice e veloce tutte le tue spese personali e la tua economia domestica o persino il consumo di apparecchi domestici grazie a queste app.

Non stupisce che esistano così tante alternative di app per gestire le proprie finanze. Sul mercato si trovano a disposizione svariate risorse tecnologiche che ci rendono la vita sempre più facile sia in ambito professionale che in quello personale. Vediamo insieme le migliori app per tenere sotto controllo le proprie spese.

Fintonic

Forse una delle risorse più famose sul mercato per questo genere di servizio. Si tratta di un’app gratuita per iOS e Android che permette di sincronizzare i tuoi conti bancari e delle carte di credito o debito oltre ai tuoi prodotti finanziari e tenerli sotto controllo dal tuo cellulare. Offre la possibilità di categorizzare e programmare qualsiasi spesa e di impostare notifiche ad esempio per essere avvisato dei prossimi pagamenti o di spese come commissioni fisse.

Wallet

A volte succede, arriva fine mese e ti domandi, in cosa ho speso i soldi? Per avere le spese sotto controllo puoi scaricare questa app che ti aiuta a tracciare e pianificare le spese dandoti una mano a raggiungere i tuoi obiettivi di risparmio futuri.

Money Wise

Un’app che permette come molte altre di realizzare un registro quotidiano delle spese che affronti. Uno dei punti forti è il convertitore di valute che risulta molto utile quando si viaggia in zone non euro. Inoltre, è possibile esportare i dati in file HTML o CSV per averli a disposizione in formato Excel.

Settle Up

Questa app è interessante per le finanze di gruppo, ad esempio tra familiari o coinquilini o nel caso di dover organizzare un evento in cui è necessario che diverse persone contribuiscono economicamente. È gratuita e permette di creare una tabella che mostra i pagamenti già effettuati.

Bloomberg Business

Si tratta di un’app molto utile per restare informati su notizie internazionali per investitori. Mostra i dati più aggiornati degli indici di borsa e permette di analizzare con grafici i propri investimenti. Molto interessante per chi ha investito in borsa.

App Consumption Analyzer

Questo strumento digitale ti aiuterà a risparmiare avendo sott’occhio i consumi energetici di casa. Basta inserire manualmente i consumi di gas, elettricità e acqua e ti verrà mostrato il tasso medio del consumo per ora, giorno e mese. Vengono proposti anche grafici per avere la situazione sott’occhio.

Omnia Genius

Un’app che aiuta a capire i consumi di diversi apparecchi elettrici e termici in casa in tempo reale. Ideale per sapere se è il caso di spegnere un termosifone o per capire se una lampadina resta inutilmente accesa per diverse ore del giorno.