Le migliori escursioni in barca a Tropea e dintorni

L’estate si avvicina, o meglio, manca ancora del tempo prima che arrivi, ma questo è il momento più opportuno per organizzare le proprie vacanze estive. Una delle destinazioni migliori da raggiungere nella summer del 2023 è Tropea, una perla del mar Tirreno situata tra le altrettante meraviglie della Costa degli Dei, in Calabria.

Il modo migliore per conoscere Tropea

Tropea è bellissima e, da qualsiasi angolazione la si esplori, è in grado di far innamorare ogni visitatore. Il modo migliore per conoscerla però è senza ombra di dubbio via mare, e per questo vi consigliamo di affittare un’imbarcazione.

La buona notizia è che per il noleggio barche a Tropea non è necessario possedere una patente nautica: basta prendere un’imbarcazione con una potenza non superiore ai 40 cv e non andare al di là delle 6 miglia dalla costa.

In alternativa ci sono anche alcune agenzie che permettono il noleggio barche con skipper a Tropea, ovvero un professionista della navigazione che si occuperà di tutto al posto vostro.

I migliori itinerari

Questa località della Calabria, in provincia di Vibo Valentia, è particolarmente conosciuta per il suo oro rosso: la gustosissima Cipolla Rossa di Tropea. Ma in realtà, grazie alla sua affascinante posizione e al suo patrimonio storico e naturalistico, regala vacanze indimenticabili. Vi basti sapere che ci sono ben 3 km di spiagge bianche, eleganti Palazzi Nobiliari costruiti a picco sul mare e anche un centro storico d’origine angioino-aragonese davvero suggestivo.

E via mare, come potete immaginare, le meraviglie non sono affatto da meno. La zona di Tropea, infatti, verso sud (Capo Vaticano) concede spiagge di sabbia morbida, mentre in direzione Nord, verso Sant’Irene, ammalia il visitatore con una costa rocciosa, quindi ricca di insenature e scogliere perfette da visitare in barca.

Tra le spiagge e le baie più belle ci sono:

Baia di Riaci che si caratterizza per essere uno scrigno di insenature, grotte e tunnel colmi di pesci e flora marina;

Baia di Grotticelle nella zona di Capo Vaticano;

Baia Paradiso del Sub che si distingue per essere selvaggia e per far svettare il suo scoglio del Leone che si rivela perfetto per uno o più tuffi;

Baia di Sant’Irene (o delle Sirene) che è la meta ideale per chi ama fare snorkeling, sia vicino alla costa che leggermente più distante;

Baia Scalpellini che incanta con la sua acqua color smeraldo e la sabbia bianchissima;

Grotta dello Scheletro (o Bianca), un’ insenatura raggiungibile più facilmente via barca;

Isola bella e la Grotta degli innamorati che, secondo la tradizione, porta fortuna agli innamorati che la visitano;

Forum Erculis (o spiaggia delle Formicoli) dove, stando a quanto racconta la leggenda, giunse Ercole,che fondò il porto e gli diede il suo nome.

Tropea e i suoi dintorni permettono di vivere vacanze da sogno nel vero senso della parola perché regalano scenari imperdibili e avventure marittime da ricordare. Sulla terraferma, poi, le attrazioni da visitare sono assolutamente eccezionali e uniche nel loro genere. Non resta che organizzare un viaggio a Tropea che, se fatto in barca, diventa ancora più bello.