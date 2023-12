Le tipologie di finanziamento per investire nella green economy

Si parla sempre più spesso di Green Economy tanto da essere diventato un tema portante anche nelle proposte del Governo; da luglio 2020 lo Stato Italiano ha creato un DL semplificazioni per accedere più facilmente ai finanziamenti e sostenere le aziende nel passaggio verso una green economy di successo.

Green Economy e Investimenti sostenibili vanno di pari passo: grazie all’entrata in vigore di questo disegno di legge è possibile per le attività richiedere un sostegno economico per progetti di investimento green e a minore impatto ambientale. Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di capire di più sul tema.

Cos’è la green economy

Mentre si affronta il cambiamento climatico e si cercano soluzioni per le forme di energia deperibili, il mondo sta vagliando quella che oggi conosciamo come green economy: si tratta di un modello economico che mira a migliorare il benessere umano e l’equità sociale riducendo significativamente i rischi ambientali e le carenze ecologiche. L’obiettivo è quello di creare una crescita sostenibile senza degradare l’ambiente, garantendo che il capitale naturale e l’ecosistema da cui derivano tutti i beni materiali non vengano danneggiati.

Tutte le attività economiche dovrebbero avere un impatto minimo o nullo sull’ambiente, assicurando che la biodiversità, gli ecosistemi e le risorse siano preservati per le future generazioni. Il focus è l’efficienza delle risorse: da una parte viene richiesto una migliore efficienza nell’utilizzo e dall’altra la soluzione rinnovabile per poter sostenere un impatto minore sul pianeta.

Altro aspetto cruciale è quell’ dell’economia circolare: la green economy promuove il concetto di economia circolare, in cui i prodotti sono progettati per essere duraturi, riparabili, riciclabili o riutilizzabili, riducendo al minimo i rifiuti.

Finanziamenti per green economy: cosa c’è da sapere

L’Italia vuole fare la differenza e da sempre è dalla parte dell’innovazione, ecco perché la Green Economy sta diventando un pilastro importante non solo per le aziende internazionali e per le PMI che vogliono fare la propria parte. Per migliorare la competitività, ridurre gli sprechi energetici e essere all’avanguardia servono investimenti importanti ed è per questo che sono stati istituiti dei fondi di finanziamento per la green economy.

Le PMI possono contare su quella che conosciamo come “Nuova Sabatini Green” una iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico per supportare le aziende nell’accesso alla richiesta di credito, potendo acquistare più facilmente macchinari e attrezzature a minore impatto sull’ambiente.

Per essere certi di poter richiedere un prestito e potervi accedere, le aziende possono contare su un partner d’eccellenza come SACE che offre il proprio supporto nella green economy e nei relativi investimenti.

I vantaggi della green economy

La green economy offre un percorso promettente per un futuro sostenibile, intrecciando la tutela dell’ambiente con il progresso economico.

Attraverso l’adozione di questo modello, le società possono sperimentare una crescita economica che rispetta l’equilibrio naturale, garantendo che le risorse siano utilizzate in maniera efficiente e sostenibile.

L’accento posto sull’energia rinnovabile e l’efficienza delle risorse si traduce non solo in un calo delle emissioni di gas serra ma anche nella riduzione della dipendenza da risorse finite, conducente a una maggiore sicurezza energetica ma è soprattutto l’impulso all’innovazione e allo sviluppo di nuove tecnologie che genera opportunità di lavoro nel settore dei servizi ambientali e nelle industrie verdi, potenziando l’economia e fornendo nuove carriere professionali a fare la differenza.