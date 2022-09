Serie C Avellino, oggi l’avversaria Playoff. Chi evitare fra Ternana e Catanzaro? Il dettaglio

L'Avellino attende la finale di Coppa Italia di Serie C per capire la sua avversaria. Chi sarebbe meglio evitare tra Ternana e Catanzaro?

Questa sera dopo quasi 4 mesi, la Lega Pro torna finalmente in campo. Si ripartirà dall’andata dei Playout, in programma già nel pomeriggio, e dalla gara secca di finale di Coppa Italia di Serie C, tra la Juventus Under 23 e la Ternana. Quest’ultima sarà la sfida che decreterà l’avversaria dell’Avellino al primo turno dei playoff.

Ormai lo stiamo ripetendo fino alla noia, dovesse vincere la Ternana, i lupi giocheranno con il Catanzaro, dovesse perdere la compagine umbra stasera, l’Avellino farà visita al Liberati il 1 luglio. Insomma, ballerà anche la data della partita per quanto riguarda la questione stipendi in scadenza al 30 giugno. Quindi c’è attesa per capire chi affrontare.

Meglio la Ternana o il Catanzaro?

Analizziamo ora chi converrebbe evitare tra le due squadre all'Avellino. Partiamo dal presupposto che sono due squadre costruite alla vigilia del campionato per il salto di categoria, e che ai playoff una vale l’altra, nel senso che se si vuole andare avanti bisogna vincere con tutte, anche con le più forti. Ma visto che la squadra di Capuano si trova a dover attendere una delle due squadre, pensiamo che se proprio si dovesse scegliere, probabilmente sarebbe meglio evitare il Catanzaro.

I calabresi sono stati affrontati una volta sola in stagione, la gara di andata al Ceravolo. I padroni di casa hanno vinto 3-1. Era lo scorso 3 novembre. Capuano era appena arrivato, sedeva sulla panchina biancoverde da poche giornate. Il Catanzaro, era già allenato da Grassadonia, che era subentrato ad Auteri qualche settimana prima.

Il precedente con l’Avellino

Una squadra, dopo un buon inizio di campionato, in netta discesa. Quella gara con l’Avellino fece riprendere la marcia dei giallorossi. Andarono a segno Favalli, Nicastro e Kanoutè per i calabresi, complici tanti errori difensivi dei lupi. Dei 3 è rimasto solo Kanoutè, ma il Catanzaro si era rinforzato comunque con Di Piazza a gennaio e altri colpi di categoria.

E’ tornato inoltre il tecnico Auteri, un ex, che conosce alla grande questa categoria ed ha gente di esperienza e di qualità. Una squadra ben assortita che, dopo il Bari, va considerata come favorita per il salto in Serie B. Il Catanzaro ha forza fisica e qualità.

La Ternana, che squadra è?

La Ternana ha probabilmente una rosa con maggior qualità ed esperienza, ma l’Avellino ha già dimostrato di poterla battere. Su tre precedenti stagionali, ben due le vittorie dei lupi e una delle “Fere” in Coppa Italia.

L’ultima partita è quella dell’8 marzo 2020, l’ultima gara pre-lockdown, un 2-0 dei lupi al Partenio che significò i playoff. Le due squadre quindi si conoscono molto bene. La Ternana di Gallo soffre l’impostazione di gioco di quella di Capuano, una squadra aggredisce, ma è debole sui calci piazzati. Un aspetto al quale il tecnico biancoverde dedica tanto tempo. Certo, la vittoria di Terni fu un po’ fortunata per i lupi, la Ternana non sfruttò 3-4 palle gol importanti, per cambiare il corso al match, ma chi vince ha sempre ragione. In Coppa Italia fu l’Avellino a recriminare per dei presunti errori arbitrali, ma la gara fu equilibrata e dimostrò come i lupi se la possano giocare con la compagine umbra.

In conclusione, ovviamente ci accodiamo ai commenti di Capuano e Di Somma che affermano come una valga l’altra per l’Avellino, ma la Ternana resta la sfidante più abbordabile. Le Fere vincendo stasera si regalerebbero, oltre alla coppa, anche il passaggio al turno successivo dei playoff, “assegnando” l’Avellino al Catanzaro. Altrimenti, sarà la quarta sfida stagionale con Capuano e i lupi e visti i precedenti… (The wam)

La Lega Pro, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto il calendario aggiornato della Fase Finale del Campionato Serie C per la stagione sportiva 2019-2020.

Per quanto riguarda gli spareggi promozione, con il Catanzaro che ne prenderà parte, si comincerà l’1 luglio con il primo turno dei playoff del girone. Quattro giorni dopo, ovvero il 5 luglio, ci sarà il secondo turno.

La fase nazionale inizierà giovedì 9 luglio e proseguirà con il secondo turno lunedì 13.

Le semifinali si giocheranno venerdì 17 luglio, mentre la finale, che decreterà la quarta promossa in Serie B, avrà luogo mercoledì 22.

Da ricordare che saranno tutte gare uniche ad eliminazione diretta.

I playout, invece, partiranno il 27 giugno con la gara d’andata, cui farà seguito il match di ritorno fissato per il 30.