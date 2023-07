"Let's play over it" è il nuovo libro di Gigi Iazzetta che presenterà Giovedì 18 maggio al Salone del Libro di Torino

Giovedì 18 maggio, alle ore 18:00, il Salone del Libro di Torino ospita Gigi Iazzetta, giornalista e conduttore radio-tivù, per la presentazione del suo libro, “Let's play over it” edito da S4M Edizioni.

In questo libro Gigi Iazzetta racconta come il gioco stia a metà strada tra divertimento e senso ludico e come giocando si possa imparare la lingua Inglese. La presentazione si svolgerà al Padiglione 3 Stand P28-Q27, presso il Lingotto Fiere di Torino, con l’editore Luca Falco, modera Sara Mancini.

Questo libro vuole ritornare agli albori dello stare insieme, del comunicare, della socializzazione in comunità, sia essa in un campo scuola, in una classe, in un villaggio turistico oppure durante un semplice compleanno.

"Quando ho iniziato la mia attività di animatore turistico, è stato un po’ per passione e un po’ per necessità, ma soprattutto per una sfida con me stesso, perché il mio obiettivo era di trasformare una semplice festa in una “bella festa”. Voi direte: «Cosa cambia?». Io dico che cambia tantissimo, perché il momento sacro di un compleanno, di una cerimonia o di una semplice serata tra amici deve avere la bellezza come punto di partenza. La bellezza è tutto e il gioco contribuisce a realizzarla. Con la bellezza dello stare insieme si riscoprono persone, luoghi, profumi. Quante volte capita di ascoltare un brano alla radio e tornare a un ricordo particolare, a un attimo vissuto!

È per questo che ho voluto fare anche una playlist musicale in cui ho inserito dei pezzi da mettere come colonna sonora ai giochi, cioè come accompagnamento alle varie fasi del gioco. Ho cercato di spaziare il più possibile e di abbracciare gli anni più diversi del panorama musicale, perché la musica, come il gioco, è senza età. Giocando s’impara, giocando si conosce, giocando s’impara a convivere." Gigi Iazzetta