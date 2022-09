(Riceviamo e pubblichiamo testo integrale) Lettera aperta dei candidati del concorso di Polizia Penitenziaria 2019: “Siamo pronti a sopperire la carenza di organico”

ROMA, 5 GIU - I candidati del concorso 2019 di Polizia Penitenziaria rinnovano l’appello alle amministrazioni competenti, allo scopo di raggiungere l’agognato obiettivo dello scorrimento della loro graduatoria che consentirebbe di assumere maggiori risorse e far fronte alla carenza degli organici nei penitenziari italiani in tempi molto più rapidi.

Lettera apera indirizzata al Ministero della Giustizia e al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria:

"A fronte dei gravi casi a cui da sempre ma in particolare negli ultimi periodi sono costretti a vivere i Poliziotti Penitenziari, rischiando la vita ogni giorno a causa delle aggressioni e dovendo sopperire a colpe non loro in casi di evasione, chiediamo allo Stato di poter restituire a questi uomini e queste donne la possibilità di lavorare serenamente e nella massima sicurezza.

Questo potrà essere possibile solo grazie al soddisfacimento di varie richieste, che vanno dai dispositivi di sicurezza per fronteggiare rivolte ed aggressioni, alla messa in sicurezza degli istituti di pena e grazie all'AUMENTO DI PERSONALE, piaga che affligge questo corpo da anni.

A fronte dell'emergenza, sono stati presi provvedimenti per il settore Sanità e Istruzione, com'e giusto che sia... ma la Giustizia e in particolare la POLIZIA PENITENZIARIA perché non ha ricevuto nulla?! Perché deve continuare a vivere nell'ombra più totale?

La soluzione ci sarebbe, ASSUMERE!!!! e data l'impossibilità di espletare nuovi concorsi o di farlo in tempi brevi, iniziare ad utilizzare le GRADUATORIE, che permetterebbero di avere energie fresche e subito, a costo pari a ZERO!!!

Siamo sicuri che la vostra sia stata solo una dimenticanza, che non vi siete mossi intenzionalmente per abbandonare questo Corpo...e che adesso vi state ravvedendo e presto arriveranno BELLE NOTIZIE.

I ragazzi e le ragazze della GRADUATORIA DEGLI IDONEI AI QUIZ 754!!!

Domenico Ferlita