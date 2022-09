Levato: "AMC completi interventi installazionie nuove pensiline bus"

CATANZARO 20 GEN “Da diverso tempo alcune delle nuove pensiline Amc, installate negli scorsi mesi in tutta la città, necessitano di essere completate per garantire un adeguato e sicuro utilizzo da parte dei cittadini”. Lo afferma il consigliere comunale Luigi Levato (Catanzaro con Abramo). “Continuo a ricevere numerose segnalazioni da parte dei residenti – prosegue – che lamentano l’impossibilità di poter usufruire delle pensiline in quanto risultano prive, in alcuni casi, di copertura o di altri componenti. Con il freddo e le piogge dell’inverno, quindi, sono di fatto inutilizzabili. Chiedo alla direzione dell’Amc di intervenire al più presto laddove ci siano criticità, dando una risposta concreta ai bisogni degli utenti. L’operazione di sostituzione delle pensiline è stata sicuramente utile, ma ora non si può perdere altro tempo nel garantire un servizio completo ed efficiente ai tanti che, in ogni quartiere, usufruiscono del trasporto pubblico”.