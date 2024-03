Levato: “amministrazione dialoghi con le ditte impegnate nel cantiere della metropolitana per ripristinare manto stradale a Santa Maria”

CATANZARO 01 MAR. - “I lavori per la realizzazione del tratto della metropolitana di superficie che attraversa Santa Maria sono sicuramente importanti e contribuiranno a ricucire le distanze tra i quartieri e rilanciare anche la zona sud della città. In attesa che questa infrastruttura strategica veda la luce, è però altrettanto rilevante salvaguardare la sicurezza delle principali strade di accesso e di uscita da Santa Maria che versano in condizioni indecorose”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia e presidente della seconda commissione con delega ai Lavori pubblici, Luigi Levato. “E’ sotto gli occhi di tutti lo stato dell’asfalto su via Santa Maria, con buche e avvallamenti che rendono pericolosa la circolazione lungo un’arteria molto trafficata. La problematica è a conoscenza degli uffici comunali preposti e sappiamo le difficoltà nel garantire la manutenzione stradale su tutto il territorio cittadino.

Però, in questo caso, dal momento che le vie in questione sono utilizzate anche da camion e mezzi delle ditte impegnate nel cantiere della metropolitana, ritengo che si possa aprire un’interlocuzione con le stesse al fine di chiedere loro un contributo nel ripristino della carreggiata in tempi sostenibili e, almeno, nei punti più critici. Ho sollecitato, quindi, dirigente e assessore del ramo – conclude Levato - a condividere questa istanza, auspicando che dalle imprese interessate dai lavori possa registrarsi un segnale di apertura per il bene di tutti”.