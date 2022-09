Luigi Levato: individuata e riparata perdita nel quartiere Santo Ianni”

Levato: “grazie a intervento ingegnerizzazione reti idriche individuata e riparata perdita nel quartiere santo ianni”

CATANZARO, 28 FEB - “Grazie ad un complesso intervento effettuato nell’ambito dei lavori di ingegnerizzazione delle reti idriche del Capoluogo, con l’ausilio dell’ufficio tecnico comunale, è stato possibile ridurre i disagi causati dalla frequente carenza idrica che riguarda il quartiere Santo Ianni”.



Lo rende noto il consigliere comunale Luigi Levato. “Già da diverso tempo – continua - avevo segnalato agli uffici preposti questa problematica che è molto sentita dai numerosi residenti. Nel corso di questa settimana, per far fronte alle criticità i tecnici, d’accordo anche con la Regione Calabria, hanno provveduto ad installare lungo la rete idrica che attraversa il quartiere dei punti di monitoraggio al fine di verificare il punto preciso della perdita. Le manovre effettuate hanno consentito di identificare i tratti critici che causavano una perdita idrica consistente e non facilmente rilevabile.



Grazie a questo intervento è stato possibile ripristinare un livello di pressione più forte dell’acqua e, nel tempo, si spera di poter garantire un servizio maggiormente efficiente per tutte le utenze. L’auspicio è che con il progetto di ingegnerizzazione delle reti idriche, e con l’attenzione costante profusa in questo ambito dal sindaco Abramo e dall’assessore Longo, tutto il territorio comunale possa trarne beneficio e si riesca a superare definitivamente ogni disagio nell’approvvigionamento idrico”.