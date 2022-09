Levato: “progetto pista ciclabile, proposta anche un’area nella pineta di Giovino

CATANZARO, 4 GIU - “La proposta di creare una pista ciclabile lunga 6 chilometri da Corace a Giovino rappresenta una grande opportunità non solo per promuovere la mobilità sostenibile in città, ma anche per sostenere i cambiamenti in atto nelle abitudini dei cittadini e che riguardano gli sport all’aperto”. Lo sostiene il consigliere comunale del gruppo di Catanzaro con Abramo, Luigi Levato, che ha inteso presentare una proposta al presidente della commissione lavori pubblici, Eugenio Riccio, mirata alla creazione di un’area dedicata al fitness all’interno della pineta di Giovino.



“L’idea progettuale della pista ciclabile discussa nei giorni scorsi in commissione - afferma Levato - potrebbe essere implementata con l’allestimento di uno spazio, munito di appositi arredi e attrezzature, per praticare lo sport all’aperto in maniera adeguata e in totale sicurezza.



Può essere l’occasione per riqualificare l’area dedicata nella pineta di Giovino, di fatto inutilizzabile da tempo, e offrire agli atleti, agli amatori e a tutti gli appassionati la possibilità di fare sport in una cornice ambientale che si presta perfettamente. Dalla bici, alla corsa e al fitness, dando seguito alle linee guida che il Governo ha indicato per rendere le città più vivibili e sicure dopo l’emergenza covid, il quartiere marinaro vedrebbe così potenziata anche la propria vocazione turistica e ricettiva a misura di tutte le famiglie”.