L'ex rabbino capo di Mosca designato agente straniero: Goldschmidt si erge contro la guerra in Ucraina

'L'ex rabbino capo di Mosca dichiarato agente straniero' E Goldschmidt si dice 'fiero di essere dalla parte giusta della storia'

Le autorità russe hanno dichiarato l'ex rabbino capo di Mosca Pinchas Goldschmidt "agente straniero".

Lo riportano i media israeliani.

Il bando di Goldschmidt avviene ad un anno di distanza dalla sua partenza da Mosca a seguito dell'invasione dell'Ucraina. L'ex rabbino capo di Mosca aveva più volte espresso critiche all'operato di Mosca e invitato gli ebrei russi a lasciare il Paese nel timore che sarebbero potuti diventare dei capri espiatori per via delle difficoltà causate dalla guerra.

Il nome di Goldschmidt, secondo i media israelian,i che citano l'agenzia Interfax, è stato inserito nell'elenco degli agenti stranieri venerdì scorso dal ministero della Giustizia russo per aver disseminato "informazioni false sulle decisioni prese dalle autorità russe e le loro politiche. Inoltre, per la sua opposizione "alla operazione militare speciale in Ucraina". La risposta dell'ex rabbino capo non si è fatta attendere: "orgoglioso - ha detto citato dai media - di essere dalla parte giusta della storia e di raggiungere una lista di gente che è contro questa terribile guerra costata la vita a centinaia di migliaia di persone". (Ansa)