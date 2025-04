Libertà è Partecipazione parte dalla Svizzera

Dalla Svizzera a Maida: il movimento 'Libertà è Partecipazione' apre la campagna elettorale tra i cittadini all’estero

Maida, 01 aprile 2025 - In vista delle elezioni amministrative nel Comune di Maida previste per il prossimo 25 e 26 maggio, la campagna elettorale del movimento civico Libertà è Partecipazione inizia dalla Svizzera.

A Seltisberg (Svizzera tedesca), davanti ad una sala gremita da tanti cittadini maidesi residenti all’estero, il candidato Sindaco Salvatore Paone e i candidati alla carica di Consigliere Comunale Lorenzo Gigliotti e Francesco Costabile hanno illustrato ai presenti le linee programmatiche e ascoltato le numerose proposte. La delegazione del movimento ha visto la presenza anche di Gabriele Cerminara, storico ed appassionato sostenitore.

Al centro dell’incontro l’importanza di partecipare con il proprio voto alle imminenti elezioni amministrative e l’appello a sostenere la proposta politica e la lista a sostegno di Salvatore Paone, che negli anni ha già ampiamente dimostrato coerenza, stabilità e un forte legame con l’intero territorio del Comune di Maida.

Diverse le domande e gli interventi dei presenti che hanno voluto aggiornamenti sulla situazione politica e sociale di Maida. Unanime la richiesta di poter rivedere il proprio comune sempre più accogliente e bello da visitare, capace di accogliere e far vivere loro giornate all’insegna della serenità, della gioia di godere dei luoghi, dei sapori e delle amicizie dell’infanzia e degli anni giovanili.

La partecipata assemblea è stata dunque momento di confronto con i tanti cittadini maidesi residenti in terra elevetica, un rapporto che il movimento non ha mai trascurato nel corso degli anni con ripetute visite e riunioni periodiche.

L’incontro ha rappresentato anche simbolicamente un chiaro e concreto segnale di attenzione non solo ai maidesi residenti in Svizzera, ma a tutti i concittadini che vivono in diversi posti nel mondo, ma che continuano a mantenere forte il legame e il ricordo del proprio paese di origine.

Un rapporto con i nostri concittadini all’estero che il movimento civico Libertà è Partecipazione contribuisce a mantenere vivo, con l’auspicio che diventi sempre più solido anche in futuro, con iniziative e progetti che avvicinino a Maida anche le nuove generazioni per scoprire e conoscere le proprie radici.