LIFT – Il Cerbiatto, il nuovo singolo in modalità “+”

L’unica horse-pop band torna, a sorpresa, dopo una lunga pausa con un nuovo singolo in italiano, che vede la partecipazione al microfono della giovane cantante umbra Sara Peli e una featuring d’eccezione, quella del maestro Roberto G. Pellegrino, compositore, artista figurativo e produttore discografico di Marsala.

Il Cerbiatto è un brano che racconta la triste storia di un cucciolo di cervo che finisce sotto le attenzioni di un lupo, attratto dalla sua giovane carne.

L’arrangiamento nasce dalla collaborazione fra Baz, Francesco Cecconi, Sara Ciabucchi e Giulia Giovagnoli, ovvero la formazione che ha conquistato palchi importanti (fra cui quelli del Mengo Music Fest di Arezzo e del Beat Festival di Empoli) e riconoscimenti a livello nazionale.

Dopo le collaborazioni passate con Mally Harpaz (polistrumentista britannica e componente fissa della band studio e live di Anna Calvi), Edo Faiella (chitarrista di grande livello nonché figlio d’arte del notissimo Peppino di Capri) e l’amico Freddy Wales, la band, che si presenta col nome “Lift +” per l’occasione, accompagna ne Il Cerbiatto il cantato, come anticipato, di Sara Peli, performer dalla voce potente e virtuosa, già vincitrice del premio Oida Voice, per la prima volta in studio in tandem per riportare in alto questo progetto dopo l’entusiasmante esperienza live condivisa nel 2018.

L’eccezionale parte orchestrale ha trovato invece la sua più elevata forma di espressione grazie al lavoro fatto dalle mani sapienti del maestro Pellegrino, già vincitore del premio Mercurio d’Argento 2019 e del SIAE Music Awards 2023 (nonché finalista 2024 in coda al primo classificato Marco Mengoni), che lega invece per la prima volta il suo nome a quello della band tosco-umbra.

Missaggio e mastering sono stati curati invece da Leo “Fresco” Beccafichi sound engineer di grandissima esperienza, dj e produttore musicale, noto anche per far parte, in pianta stabile, della squadra musicale di Jovanotti.

Il brano, in uscita prevista per il 21 marzo 2025, sarà disponibile nelle migliori piattaforme digitali ed è accompagnato da lyric video su YouTube anche con il testo tradotto in inglese, spagnolo, russo, giapponese e cinese, in attesa della videoclip ufficiale prossimamente disponibile.

Link streaming: https://www.youtube.com/watch?v=MBbHbtrFeTQ