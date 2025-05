Lift – intense emozioni nel video di il Cerbiatto

Il ritorno dei Lift sulla scena della musica emergente italiana porta con sé, a distanza di un mese dalla pubblicazione del brano Il Cerbiatto, realizzato con la collaborazione della giovane cantante umbra Sara Peli, con la straordinaria partecipazione di Roberto G. Pellegrino, compositore pluristrumentista siciliano e nuova stella della film music italiana, e grazie al lavoro in studio di Leo “Fresco” Beccafichi (esperto sound engineer, dj e produttore musicale, già da tempo elemento fisso della squadra musicale di Jovanotti), anche un nuovissimo videoclip originale realizzato per merito della sapiente regia di Samuele Ercolanelli (fotografo perugino con numerose collaborazioni con musicisti emergenti) e alla “mano” magica di Yassine Rihai, anche lui rodato videomaker con esperienza nel mondo della musica.





Il video è pubblicato sul canale ufficiale VEVO della band.





Il nuovo pezzo degli “horse-pop” (eseguito da Sara Peli alla voce, Baz alla chitarra, Sara Ciabucchi al basso, Francesco Cecconi alla batteria con Roberto G. Pellegrino autore degli orchestrali), che narra la storia di un giovane di cervo finito nelle attenzioni di un tenebroso lupo, vanta già numerose review molto positive e pubblicate da alcune delle più seguite webzine nazionali specializzate in musica ed è già stato accompagnato, in uscita, da un lyric video con testo in italiano e sottotitolato in altre sei lingue (inglese, spagnolo, giapponese, cinese, rumeno e russo) pubblicato sul canale ufficiale classico.





Il videoclip è stato interamente girato nella illustre Sala degli Specchi, ossia la stanza di rappresentanza di Palazzo Bufalini a Città di Castello dove trova sede anche l’antico Circolo degli Illuminati, e vede come protagonista una coppia di ballerini di danza moderna, i perugini Penelope Galmacci e Luca Sebastiani, impegnata nel dare vita alla coreografia composta per il video proprio dalla stessa Galmacci che, oltre ad essere ballerina, è anche insegnante di danza moderna.





Alternando danza e recitazione, il video riesce a rappresentare al meglio le emozionanti parole della canzone, avvolto nella malinconia di una fotografia in bianco e nero e animato da una coreografia che racconta, con momenti toccanti, le sensazioni di una coppia preoccupata per l’attesa di un figlio che dovrà affrontare la sua esperienza di vita in un mondo non privo di pericoli e minacce. La giovane ballerina e coreografa ha quindi magnificamente dato vita ad una composizione che si adagia perfettamente al percorso tematico tracciato dal testo dando sfoggio di capacità emozionali e tecniche.





Il video oltre ad essere disponibile su VEVO Video, sarà presto online anche su iTunes video, Boomplay, Tidal Video e Spotify video.





Link video: https://www.youtube.com/watch?v=A0mnUOfGZ4Y