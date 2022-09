L'ingresso ufficiale dell'arcivescovo mons. Angelo Raffaele Panzetta nell’arcidiocesi di Crotone

Arcivescovo Crotone monsignor Panzetta si insedia. Voglio essere realmente disponibile e in contatto con le persone

CROTONE, 5 GEN - "Io voglio essere un vescovo realmente disponibile. So bene che la vicinanza alla gente, quando è autentica, si traduce in gesti concreti, per questo mi sento fortemente chiamato a stare a contatto con le persone, dedicando loro tempo; mi sento chiamato a non nascondere i problemi sotto il tappeto, a non temere di venire in contatto con una realtà nella quale occorre fasciare le ferite, farsi carico, spendersi veramente".



Lo ha detto il nuovo arcivescovo di Crotone - Santa Severina, monsignor Angelo Raffaele Panzetta, che oggi ha fatto ingresso nella Diocesi calabrese per prenderne possesso canonico con una solenne cerimonia svoltasi questa sera nel palazzo dello sport della città. "Intendo essere un vescovo - ha proseguito monsignor Panzetta con uno sguardo di predilezione per gli ultimi e per ogni povertà. Sono convinto infatti che lo sguardo di predilezione per gli ultimi, che sono affidati in particolare alla mia paternità, costituisca un annuncio efficace del Regno di Dio".



Monsignor Angelo Raffaele Panzetta è stato nominato presule di Crotone - Santa Severina - da Papa Francesco lo scorso 7 novembre e ordinato vescovo lo scorso 27 dicembre a Martina Franca. Monsignor Angelo Raffaele Panzetta, che ha 53 anni, arriva infatti dalla Puglia essendo nato a Pulsano, in provincia Taranto. Fino a pochi mesi fa è stato preside della Facoltà teologica pugliese ed il suo papà ha lavorato nell'Italsider (oggi ArcelorMittal) di Taranto. Una circostanza, questa, che lo mette subito in condizione di comprendere appieno una realtà difficile come quella crotonese alle prese con gli effetti, in primo luogo ambientali, dell'eredità di un polo industriale oggi dismesso ed in via di bonifica.

Ecco Il programma

Domenica 5 gennaio

Ore 12.00

Mons. Angelo Raffaele Panzetta entra nel territorio della diocesi. A Torretta di Crucoli saluta i fedeli riuniti nella chiesa parrocchiale per la celebrazione domenicale.

Ore 14.30 -15.30

I fedeli provenienti dalle parrocchie dell’arcidiocesi, attenendosi alle indicazioni fornite per il parcheggio dei pullman, raggiungono il Palamilone e prendono posto nella struttura seguendo le procedure previste. Coloro che arrivano sprovvisti di pass possono seguire la liturgia nelle strutture della parrocchia di Santa Rita (chiesa e sala convegni “S. Agostino”.)

Ore 15.15

Mons. Angelo Raffaele Panzetta, accompagnato da fedeli di Taranto, arriva in piazza Duomo accolto dal collegio dei consultori, dal capitolo cattedrale, dalle istituzioni e da una rappresentanza di fedeli. In cattedrale il nuovo arcivescovo affiderà alla Madonna di Capocolonna il suo ministero episcopale.

Ore 16.30

Arrivo dell’arcivescovo al Palamilone accolto dall’amministratore apostolico. A seguire inizio della solenne liturgia di presa di possesso. La liturgia sarà trasmessa in diretta su una emittente locale.

Lunedi 6 gennaio

Ore 10.30

Solenne concelebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo mons. Angelo Raffaele Panzetta nella chiesa concattedrale in Santa Severina

Ore 18.00

Messa pontificale nella basilica cattedrale di Crotone.