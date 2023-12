Lite notturna a Trieste culmina con l'accoltellamento del compagno: Indagini dei carabinieri in corso

Episodio di violenza domestica a Trieste: donna accoltella il compagno durante una lite notturna

TRIESTE, 03 OTT - Una donna ha accoltellato il proprio compagno. E' accaduto la notte scorsa a Trieste. Sul caso indagano i Carabinieri di via Hermet che mantengono il più stretto riserbo sulla vicenda. Secondo quanto si è appreso, l'uomo sarebbe rimasto ferito e portato in ospedale.

Secondo quanto si è appreso, la donna ha accoltellato il compagno al culmine di una lite. L'uomo, colpito al torace, è stato dunque soccorso e portato in ambulanza all' ospedale di Cattinara dove è stato ricoverato. Le sue condizioni sarebbero serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Anche la donna ha fatto ricorso alle cure mediche ma per ferite molto più lievi. Il ferimento è avvenuto intorno alle tre della notte scorsa. La coppia, che abita in via Cumano, nei pressi dell'ippodromo, per ragioni non ancora chiarite, ha cominciato a litigare in un crescendo che è poi, appunto, culminato con una coltellata. L'uomo e la donna sono abbastanza giovani, lui è un cittadino italiano, lei è una cittadina straniera. Secondo quanto trapelato, fino a questo momento nessun provvedimento sarebbe stato ancora contestato ai due. Sono ancora in corso sopralluoghi e indagini da parte dei Carabinieri per chiarire nel dettaglio la dinamica dei fatti.