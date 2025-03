Locri-Spettacolo: “E’ stato un momento”, l’ultima fatica musicale del noto Dj Alex Dattilo.

E’ venuta alla luce la nuova fatica discografica di Alex Dattilo, noto Dj originario di Locri che si è costruito la sua fama grazie all’impegno e la passione per la musica che lo ha accompagnato nel cammino fin dagli anni adolescenziali, musica divulgata del resto ad ogni latitudine ed in ogni occasione.

Dattilo, ormai da diversi anni ha come base della sua attività lavorativa Milano, città che in questo ambito gli ha dato ampio margine di crescita e lo ha reso noto anche nell’ambiente discografico più esigente come quello lombardo.

La sua ultima creazione è intitolata “E’ stato un momento”, che narra in un susseguirsi di emozioni alcuni frammenti di vita vissuta che vengono ripercorsi e incastonati in una melodia avvolgente che intriga non solo l’artista ma l’ascoltatore, tenendolo incollato al brano dall’inizio alla fine.

La canzone è stata costruita e diffusa con una mirabile videoclip realizzata grazie alla fattiva collaborazione artistica di Vincenzo Caricari e la preziosa collaborazione di giovani attori come Giuseppe Russo e Vanessa Foti della Scuola Cinematografica della Calabria.





Alex Dattilo nasce come Dj locale trasmettendo, sin dall’inizio degli anni 2000, con grande impegno e passione dall’emittente radio calabrese “Radio Activity”, una radio molto seguita soprattutto dal pubblico più giovane ma non solo.

Il nome Alex nasce proprio all’interno della stessa radio che, man mano che prende campo e visibilità sul territorio, riesce a fargli mettere insieme numerose serate che contribuiscono a far conoscere di più le qualità artistiche e musicali di Dattilo.

La svolta avviene nel 2000 con la decisione di emigrare ed andare al nord, a Milano in particolare, qui si è subito approcciato con la musica da discoteca facendo tante serate nei locali più in voga del territorio.

Dopo un decennio continuativo di esperienze artistiche e musicali, Alex inizia l’attività di produttore e collabora con artisti di fama anche internazionale, un tassello mancante che, una volta colmato, ha reso l’artista completo a 360 gradi.

Negli ultimi anni la passione per la musica è sconfinata anche nell’affezione per la composizione dei testi, e da qui sono nate le ultime opere caratterizzate soprattutto da una melodia avvolgente che scava nel profondo dei sentimenti umani.

Nei testi vengono spesso raccontati momenti di vita vissuta e di emozioni intrecciate a passioni anche amorose.

Di seguito le opere realizzate nel corso degli anni: “21 September” di Dattilo e Blake Raines, pubblicato il 15/06/20220; “Notte magica” di Alex Dattilo con Carlos Snow La Esencia, pubblicato il 19/09/2020; “Azucar” pubblicato il 23/06/2021; “All’improvviso arrivi tu”, pubblicato il 12/08/2022; “Dimmi la verità” pubblicato il 5/5/2023; “Ti porto dentro” pubblicato il 20/12/2024; “E’ stato un momento” pubblicato il 04/03/2025.





Il testo di “E’ stato un momento” è nato all’improvviso e le prime strofe sono emerse in maniera del tutto naturale e casuale, ad esse è stata abbinata una musica melodica e struggente che coinvolge non soltanto l’artista ma chi l’ascolta.

A rendere maggiormente fruibile la canzone è intervenuta la creazione di una interessante videoclip che sta ottenendo un buon successo mediatico, alla cui realizzazione hanno contribuito, per la direzione artistica, Vincenzo Caricari e per la parte visiva e dell’immagine gli attori Giuseppe Russo e Vanessa Foti della Scuola Cinematografica della Calabria.





Nel suo percorso di crescita, Dattilo, ha collaborato come producer con artisti del calibro della cantante Sudafricana Lokka Vox con cui, nel 2015, ha partecipato al concorso Afri-Visie classificandosi ai primi posti con il brano “Na Na Hey”.

Mentre, nella sua Milano (artisticamente parlando), Dattilo ha affinato il proprio background esibendosi spesso nei migliori e più quotati locali e club musicali lombardi divenendo una figura particolarmente ricercata.

Nei momenti di pausa ama molto far ritorno nei luoghi di origine, Locri e Bovalino in particolare, cui è legato da sentimenti affettivi indissolubili, caratteristica molto comune agli artisti meridionali che, com’è noto non dimenticano mai la propria origine e natura.