Lombardia e Piemonte le prossime tappe del cinema per il sociale del Regista Sardo Karim Galici. I dettagli

Lombardia e Piemonte le prossime tappe del cinema per il sociale del Regista Sardo Karim Galici: il 01 giugno a Milano e il 3 giugno a Chieri (TO)





Dopo un tour che ha toccato numerose città italiane, tra cui Cagliari, Roma, Firenze, Napoli, Palermo, Genova, Perugia, Cesena, Siena, Grosseto e Biella, il cinema per il sociale di Karim Galici continua la sua missione di condivisione e sensibilizzazione in Lombardia e Piemonte attraverso gli “Incontri conoscitivi” promossi dall’Associazione Cittadini del Mondo di Cagliari.

Le prossime tappe sono:

Milano, Biblioteca Gallaratese, 01/06/2023 ore 16:00, in collaborazione con il sistema bibliotecario della città di Milano dove è in programma la proiezione dei due ultimi lavori del regista sardo: "Dall'est con amore. Quattro storie di vita e integrazione" e "La vita sopra ogni cosa. Storia di un Padre Ortodosso in Sardegna".

Chieri (To), Sala della Conceria, 03/06/2023 ore 21:00, in collaborazione con l'Associazione Aiutiamoli a Sorridere OdV e la società Zenith in sinergia con il progetto "Aggregazione ritmica. Inclusione e sport: un binomio vincente", dove è in programma la proiezione del solo docufilm "Dall'est con amore”

I documentari, che raccontano storie che esplorano temi come l'amore, l'accoglienza e l'integrazione, con la suggestiva cornice della Sardegna daranno l'opportunità di immergersi nelle storie di protagonisti provenienti da diverse origini, generazioni e nazionalità, accomunate dall'avere scelto l'Italia ed in particolare la Sardegna come loro seconda patria.

Gli eventi sono organizzati nell'ambito della "Rete di interazioni sociali e culturali" promossa da Cittadini del Mondo OdV di Cagliari, con il sostegno della Fondazione di Sardegna.

Nei diversi contesti interagirà con il pubblico e con le organizzazioni ospitanti Inna Naletko, docente e fondatrice della Biblioteca Interculturale “Rodnoe Slovo” nell’Oratorio di Sant’Eulalia, il crocevia delle storie raccontate nei docufilm di Karim Galici.

"Dall'est con amore. Quattro storie di vita e integrazione" (29 minuti) di Karim Galici

Un documentario che esplora l'universo femminile nella diaspora immigrata. Quattro donne di diverse generazioni e nazionalità scelgono la Sardegna come luogo di vita, crescita, lavoro e amore, raccontando storie di amore in tutte le sue sfumature.

"La vita sopra ogni cosa. Storia di un Padre Ortodosso in Sardegna" (25 minuti) di Karim Galici

Un intenso dialogo religioso e l'accoglienza della Chiesa cattolica sarda verso i fratelli ortodossi provenienti dall'Europa Orientale. La storia si intreccia con una tragedia personale che rafforza la fede del protagonista, offrendo uno sguardo sulla resilienza e sull'accoglienza in Sardegna.

Karim Galici è un poliedrico artista sardo, nato il 27 settembre 1977 a Cagliari. Laureato in Discipline dell'Arte, della Musica e dello Spettacolo, ha intrapreso una carriera nel mondo del teatro, del cinema e della gestione di eventi culturali. Ha lavorato con importanti compagnie teatrali, tra cui The Living Theatre di New York e il Teatro de los Sentidos di Barcellona. Ha vinto premi come il Premio Ubu per il progetto artistico/organizzativo di Bassa Continua - Toni sul Po. Nel cinema indipendente, ha partecipato come attore e regista a diversi cortometraggi e film. Ha diretto anche documentari, come "Dall'Est con Amore" e "La Vita sopra ogni cosa", che esplorano temi di vita, integrazione e accoglienza. Oltre alla sua attività artistica, Karim Galici è direttore artistico di Impatto Teatro, responsabile di MArteLive e consulente e regista per Abaco Teatro.