Lorenza Pigozzi è il nuovo Direttore Comunicazione di Fincantieri

Lorenza Pigozzi racconta la visione del Gruppo Fincantieri, tra sfide attuali e progetti futuri.

Lorenza Pigozzi è il nuovo Direttore Comunicazione di Gruppo Fincantieri

Lorenza Pigozzi è stata scelta dal CEO Pierroberto Folgiero come nuovo Direttore Comunicazione del Gruppo Fincantieri, con l’obiettivo di guidare un percorso innovativo volto ad affrontare le sfide legate al posizionamento del gruppo, alla percezione del brand e alle tematiche ESG.

[p] Con le sue competenze e la sua reputazione riconosciuta sia nel mondo degli affari che della comunicazione, Lorenza Pigozzi è senza dubbio in grado di affrontare questa sfida importante e di farsi portavoce del cambiamento che il Gruppo Fincantieri sta attraversando, in termini di innovazione, prodotto, mercato e gestione.

Lorenza Pigozzi racconta la visione del progetto di Fincantieri

[p] In una recente intervista ripresa su Money.it, Lorenza Pigozzi ha dato visione del progetto del Gruppo Fincantieri, sottolineando le iniziative chiave e la strategia aziendale. Nell’intervista, Pigozzi illustra come la leadership mondiale di Fincantieri sia strettamente legata alla sua unicità: "Fincantieri è leader mondiale nella cantieristica navale ad alta tecnologia e primo costruttore navale occidentale: leader nella crocieristica con oltre il 40% di quota di mercato, leader nello sviluppo dell’eolico off-shore, leader nel settore difesa ad alto contenuto tecnologico. L’unicità e la distintività di Fincantieri sono qui: siamo gli unici a livello mondiale a concentrare in un’unica impresa tutti i settori ad alto valore aggiunto”.

[p] Unicità che il gruppo vuole preservare ed aumentare grazie al piano strategico: “Una nuova visione e un approccio strategico integrato così come presentato nel nuovo piano industriale dal nostro Amministratore Delegato, Pierroberto Folgiero, rafforzerà ulteriormente questa posizione di primato grazie alla progressiva espansione delle competenze distintive per la transizione verso la nave verde e digitale”.

Fincantieri: il futuro del gruppo e l’investimento sulla sostenibilità

[p] Lorenza Pigozzi racconta come i prossimi anni saranno fondamentali per il futuro di Fincantieri, e di come la capacità di evolversi e adattarsi ai cambiamenti sarà cruciale per la crescita e l’espansione del gruppo: “Nei prossimi 3-4 anni Fincantieri diventerà sinonimo di leadership mondiale sulla nave verde e digitale: grazie alla volontà di evolvere per arricchire la propria distintività. Il nostro purpose sarà univoco in tutto il mondo, e sarà supportato da un piano integrato di comunicazione interna ed esterna incentrato su una chiara equity story: siamo leader dell’innovazione perché portiamo a bordo delle navi soluzioni ad alto valore aggiunto, in grado di anticipare e rispondere alle sfide della transizione ecologica e digitale. Per far avanzare la società promuovendo progresso, sostenibilità e sicurezza in tutti i paesi nei quali operiamo. Per portare a bordo il futuro”.

Non solo, Fincantieri è un marchio che pone anche molta attenzione agli aspetti legati alla sostenibilità e si distingue soprattutto per i suoi alti standard di governance. “Una vera e propria missione”, come la definisce Lorenza Pigozzi. Infatti: “Il Gruppo Fincantieri sta proseguendo nel suo percorso verso la sostenibilità attraverso l’adozione di una strategia integrata, in grado di coniugare crescita del business e solidità finanziaria con sostenibilità sociale e ambientale, creando valore nel lungo periodo”.

Gli obiettivi in questo ambito sono sfidanti, ma concreti e realizzabili: “Il Piano di Sostenibilità di Fincantieri del periodo 2018-2022 ha fissato due obiettivi ambiziosi da raggiungere entro il 2030: azzerare le emissioni in porto e dimezzarle durante la navigazione, rispetto al 2017. Navi sempre più green, una catena di fornitura responsabile e la collaborazione con istituzioni e business partner saranno fattori fondamentali nel prossimo futuro”.

Chi è Lorenza Pigozzi

Lorenza Pigozzi è laureata in Lingue e Letterature Straniere all’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano. Dopo alcune esperienze nel mondo della finanza in aziende come Lazard e Banca IMI, Pigozzi arriva in Piazzetta Cuccia nel 2001, dove ha rivestito diversi ruoli fino a diventare Direttore comunicazione e relazioni istituzionali di Mediobanca nel 2013, gestendo la reputazione del brand anche a cavallo di due cambi di governance, oltre che durante la crisi del debito dell’Eurozona.

Il suo arrivo in Fincantieri capitalizza l’esperienza maturata in Mediobanca, dove ha costruito dal nulla la nuova struttura che ha comunicato a media, finanza, mercati la trasformazione della banca. Ora in Fincantieri una nuova sfida: comunicare il cambiamento che sta vivendo il Gruppo in termini di innovazione, prodotto, mercato, management, e avviare un percorso innovativo nella gestione delle sfide relative al posizionamento, alla percezione del brand e alle tematiche ESG.