Loris Crisante è tornato con il suo nuovo singolo "Gatita"

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Ascolta “Gatita” su Spotify : http://tiny.cc/hp7i001

Loris Crisante, dj/producer originario di Pescara, ha pubblicato il suo nuovo singolo dal titolo “Gatita” (su Addicting Records), disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Loris Crisante commenta così il suo nuovo singolo “Gatita”:

“Il mio nuovo singolo nasce con l’idea di portare un taglio commerciale e a cassa dritta nei club, genere attuale e super suonato al momento nel mondo! Per il vocal spagnolo, mi sono ispirato allo stile di Hugel, a mio parere, il numero uno di questo genere musicale. Ammiro tantissimo il suo modo di lavorare e aspetto di conoscerlo di persona!”

Loris Crisante è un DJ e producer noto per il suo carisma, intraprendenza ed energia. Originario di Pescara, ha iniziato la sua carriera artistica nel 2019, esibendosi nei club della sua città. Successivamente, ha ampliato il suo percorso, iniziando a produrre remix di tracce di successo, suonati in tutto il mondo.

La svolta arrivò con la sua prima produzione ufficiale, in collaborazione con una cantante di fama mondiale, che aprì la strada ad altri brani usciti nell’arco di questi anni.



Grazie alla sua costante presenza sui social, Loris ha collaborato con importanti eventi come la settimana della moda di Milano e successivamente ha iniziato a esibirsi nei club e nelle discoteche più prestigiose d'Abruzzo. La sua musica di genere urban, energica e coinvolgente, lo ha portato a suonare anche fuori regione, conquistando locali e pubblico ovunque si esibisse.

Per Loris Crisante, la musica e il mondo della notte rappresentano il cuore della sua carriera, ma è molto presente sui social, che utilizza per esprimere tutti i suoi lati artistici e della sua quotidianità. Recentemente, ha concluso un grande progetto artistico che sarà rivelato dopo l’estate, con la speranza che porti fortuna.

Loris coltiva da sempre un forte interesse per il mondo dello spettacolo e della televisione, e non vede l’ora di esplorare anche quel suo lato artistico, alimentando ulteriormente la sua passione per l’arte e la creatività.

Segui Loris Crisante

instagram.com/loriscrisante/

TikTok @loriscrisante

Spotify: http://tiny.cc/tp7i001