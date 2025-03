Love Ghost – è uscito Memento Mori

I Love Ghost pubblicano Memento Mori, un viaggio crudo ed immersivo attraverso l'amore, la perdita e la resa dei conti esistenziale, un viaggio che fonde rock alternativo, emo trap ed influenze urban latine.

Love Ghost continua a spingersi oltre i confini abituali della musica collaborando con alcuni degli artisti emergenti più entusiasmanti del Messico (Deer, Plata, Verumcito, Young Alexx, Katsu Energy, Ardis e xKori) insieme ai produttori Berdu, Otho, Comisarios ed Erving River, per creare un'esperienza sonora interculturale che risuona con i fan di Peso Pluma, Junior H e Bring Me The Horizon.

Con melodie ossessionanti, testi introspettivi e una fusione di voci spagnole e inglesi, Memento Mori cattura le emozioni di una generazione alle prese con l'impermanenza. Le tracce spaziano da inni ad alta energia intrisi di trap a ballate malinconiche guidate dalla chitarra.

Con il crescente supporto dei media da parte di Rolling Stone, AltPress e importanti outlet latini, oltre a milioni di streaming su tutte le piattaforme, Memento Mori è pronto a connettersi profondamente con gli ascoltatori da tutto il mondo ed espandere il ponte tra le scene musicali alternative e latine.

