Love me now, la nuova hit di Francesca Giaccari

Fuori il videoclip ufficiale di “Love me now”, il nuovo singolo di Francesca Giaccari che, dopo un silenzio lungo più di dieci anni, scende di nuovo in pista con un pezzo tutto da ballare. Presentato in anteprima nazionale live, in occasione del “Ditutto Summer exclusive cocktail party”, tenutosi al Relax di Santa Maria di Leuca (LE) alla presenza di numerose star dello spettacolo, il brano è disponibile sulle principali piattaforme digitali.

L’ex gieffina Francesca Giaccari, che ha spopolato con “Don’t you wait fore me”, è tornata con una hit estiva al ritmo di 120 bpm. Sale la febbre d’amore anni Ottanta per un inno alla leggerezza autentica, quando la musica faceva ancora sognare e la vita era forse più genuina. Per quelli che sono cresciuti con le favole delle principesse Disney, senza Internet, con il giradischi e le videocassette. Per quanti credono che tutto ritorni… “Love me now”, perché adesso è il solo tempo che esiste per sempre.

«Parafrasando Nietzsche, rappresenta un inno all’“eterno ritorno dell’uguale”.» spiega la splendida salentina «Quella febbre d’amore che ritorna sempre, proprio quando tutto sembra perduto e senza la quale la vita perderebbe il suo significato.»

L’accento va sull’evanescenza delle cose, caratteristica che le rende indelebili e dunque immortali. Appaiono e svaniscono, anche i grandi amori. Che durino un giorno, un mese o un anno, non importa. Ciò che conta è che alimenteranno la tua vita per sempre: «Tutto torna nell’infinita ruota del samsàra.» continua la pop singer «Tutto si ripete, fino a quando l’anima non spezzerà il ciclo delle illusioni ritrovando il suo grande amore perduto.»

Prodotto da Music Records Italy e Rossodisera Records e distribuito da Altavilla Sony Music Group, “Love me now” di Francesca Giaccari è accompagnato da un videoclip diretto da Danny Ramundo (https://www.youtube.com/watch?v=shlWU9YW3Hw). Management Fernando Mameli.

Francesca Giaccari

Attratta irrefrenabilmente dalla musica, la galatinese Francesca Giaccari inizia a cantare a 9 anni. A 19 i primi concerti, quando si trasferisce a Roma dove si laurea in Scienze politiche. Partecipa alla 11ª edizione del Grande Fratello, al termine della quale decide di mettere alla prova tutte le sue capacità artistiche. “The Land down under” è la terra promessa, ma non ha un soldo per partire. L’opportunità arriva dal regista Mimmo Mancini che le affida il ruolo di Rita nel suo film “Ameluk”. Un’esperienza entusiasmante che le permette non solo di sperimentarsi come attrice, ma di pagarsi il biglietto per l’Australia. È lì che incontra Billy Lofton, nipote della leggendaria Aretha Franklin, con cui incide “Don’t you wait fore me” diventando una popstar di successo. Ma ancora non basta. Tornata in Italia, ancora una svolta: intraprende gli studi in Naturopatia e si dedica alla professione d’aiuto in qualità di counselor e spiritual coach, realizzando la gioia di dare. L’ardente desiderio di conoscenza e l’affannosa ricerca della verità culminano nello straordinario incontro con lo yoga sciamanico e la psicologia immaginale di Selene Calloni Williams. La bellezza salverà il mondo, è la chiamata a cui risponde. Come donna e artista. Il 25 giugno 2025 indossa la sua nuova pelle e pubblica il singolo “Love me now”, perché adesso è il solo tempo che esiste per sempre.

