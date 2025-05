LRM incontra il ministro dei trasporti e delle Infrastrutture On. Matteo Salvini

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

All'ordine del giorno i trasporti pubblici per il personale militare, la regolamentazione sulla concessione del porto d’armi e le iniziative a favore dei Veterani dell'Esercito

FOGGIA. Continua l’impegno per la tutela dei diritti del personale militare. Nella giornata di mercoledì 21 maggio, una delegazione di Libera Rappresentanza dei Militari (LRM) ha preso parte ad un importante incontro istituzionale, nella sede di Foggia, con il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, On. Matteo Salvini.

Durante l’incontro, la delegazione, composta dal Vice Segretario Nazionale Michele La Notte, dal Segretario Regione Puglia Giulio Sardella e dal Dirigente del Dipartimento Esteri Daniele Suffia, ha, dapprima, esteso i saluti del Segretario Generale Marco Votano ringraziandolo per l’organizzazione dell'incontro.

La delegazione è, successivamente, entrata nel vivo delle tematiche afferenti alcune esigenze rappresentate dal personale militare e avanzate dai propri iscritti. Sono stati presentati 3 distinti documenti, estremamente particolareggiati, su 3 tematiche differenti.

Il primo punto ha riguardato l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico (treni, bus e traghetti) con relativa proposta per la gratuità dei trasporti pubblici a favore del personale militare. Il tema lega la sicurezza dei cittadini, da una parte, ed il favorire una mobilità sostenibile e mitigare l'impatto economico dall’altra, dato l’elevato pendolarismo riscontrato tra il personale in uniforme.

La delegazione ha, inoltre, esposto la proposta di estensione del porto d’armi per difesa personale anche ai militari. In merito a tale punto, è stato richiesto un coinvolgimento a livello legislativo per agevolarne il conseguimento, tenuto conto del particolare impiego del personale militare. Infine, è stato illustrato il progetto per l’istituzione di una ID Card del Veterano, già esposto e discusso da Libera Rappresentanza dei Militari durante lo scorso incontro istituzionale del 12 maggio presso il Parlamento Europeo di Bruxelles.

La misura è finalizzata a garantire un riconoscimento formale ai veterani delle Forze Armate, offrendo benefici fiscali, sanitari, occupazionali e formativi, armonizzati a livello europeo. I documenti consegnati, sono stati elaborati per l'occasione da 3 dei 10 Dipartimenti Nazionali di LRM (Esteri-Giuridico Legale-Studi e Dottrina), coordinati dalla Segreteria Generale.

Alla fine dell'incontro, la delegazione si è trattenuta per un breve confronto con il Consigliere Regionale Joseph Splendido, il quale ha espresso il proprio sostegno alle proposte e sottolineato l’importanza di integrare le istanze del personale militare nelle politiche regionali.

L’incontro con il Vice Premier Matteo Salvini rappresenta, per LRM, la naturale continuazione dei rapporti consolidati con le istituzioni, atta a proseguire il dialogo con tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento e con la compagine Governativa, al fine di rappresentare e promuovere azioni concrete a favore del personale militare dell'Esercito Italiano rappresentato.