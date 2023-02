Lufthansa comprerà il 40% di Ita per 250-300 mln', i dettagli

Lufthansa comprerà il 40% di Ita per 250-300 mln'. Ingresso operativo dei tedeschi nella newco in estate

Lufthansa è pronta ad acquistare il 40% di Ita Airways per un importo tra i 250 e i 300 milioni di euro. Secondo fonti vicine al dossier, il memorandum tra il Tesoro e Lufthansa ha definito la quota di vendita compresa tra il 20% e il 40%, e alla fine Lufthansa ha optato per il 40%.

La trattativa sta procedendo bene e c'è l'intenzione di firmare il preliminare di vendita il prima possibile, e di avere il via libera dalla Commissione UE nel più breve tempo possibile. Il governo vuole che Lufthansa assuma il controllo operativo di Ita il più presto possibile, per permettere alla compagnia di avere accesso alle sinergie del gruppo. E' previsto che l'ingresso operativo di Lufthansa in Ita avvenga durante l'estate.

Ita non alimenterà gli hub di Francoforte e Monaco a favore di Lufthansa sulle rotte verso il Nord America, che sono considerate le più redditizie, e non farà fideraggio per Lufthansa. Francoforte non ha più capacità per gestire ulteriori passeggeri, quindi i passeggeri italiani potranno continuare a volare con Ita verso gli Stati Uniti direttamente dall'Italia, come avviene con gli altri hub del gruppo, Francoforte, Monaco, Vienna, Zurigo e Bruxelles.

Per quanto riguarda le future assunzioni di Ita, c'è la possibilità che i vecchi dipendenti di Alitalia possano essere reintegrati, ma al momento non ci sono informazioni certe. Inoltre, non c'è alcuna possibilità di rivalsa sulla nuova Ita, in quanto Ita e Alitalia sono due società distinte.

La Commissione europea sta valutando la situazione e non si trova in una posizione facile. Essendo stato il governo italiano a vendere Ita, sarà difficile per la Commissione UE impedire la vendita. Fiumicino sarà l'hub per l'America Latina e l'Africa poiché sarà l'hub più meridionale nel network di Lufthansa, il che rappresenta un vantaggio, in quanto sarà un'ora e mezza più vicino al sud del mondo rispetto agli altri hub del network.

Acquistare il marchio Alitalia da parte di Ita è stata una decisione saggia, e potrebbe essere che nel lungo termine, tra 5-10 anni, qualcuno decida di riproporre il vecchio brand Alitalia, se Ita diventerà redditizia e crescerà.