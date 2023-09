Gratitudine del Presidente Floriano Noto dell'US Catanzaro all'US Lecce per l'accoglienza eccezionale

L’US Catanzaro ringrazia la società del Lecce

Il presidente Floriano Noto, a nome di tutta l'US Catanzaro 1929, esprime riconoscenza all'US Lecce e, in particolare, al suo presidente Saverio Sticchi Damiani, per la disponibilità e la squisita accoglienza riservata, nella giornata di ieri, alla squadra, alla dirigenza e dalla tifoseria delle Aquile. Ci siamo sentiti veramente a casa, nonostante la difficoltà di organizzare la gara in uno stadio diverso dal nostro, grazie alla straordinaria disponibilità ed efficienza di tutti i collaboratori della società salentina, che sono andati incontro ad ogni esigenza dello staff giallorosso. Allo stesso tempo il presidente Noto ringrazia il Ministero dell'Interno, il Prefetto e il Questore di Lecce per aver permesso la disputa della gara garantendo un impeccabile servizio d'ordine nonostante la concomitanza degli eventi di intrattenimento previsti per la festa patronale.