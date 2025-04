Lutto in Serie A: muore Graziano Fiorita, storico fisioterapista del Lecce. Rinviata Atalanta-Lecce

COCCAGLIO (BS) – Una tragedia improvvisa ha colpito il mondo del calcio italiano. È morto questa mattina, all'età di 38 anni, Graziano Fiorita, massofisioterapista e osteopata del Lecce, da oltre vent’anni al fianco del club giallorosso.

Il suo corpo è stato ritrovato nella stanza d'albergo dove la squadra salentina era in ritiro in vista del match contro l’Atalanta, previsto inizialmente per domani sera a Bergamo.

La decisione della Lega Serie A: Atalanta-Lecce rinviata

La notizia della scomparsa ha scosso profondamente non solo il Lecce, ma l’intero ambiente calcistico.

In segno di lutto e rispetto, è stata ufficialmente rinviata la partita Atalanta-Lecce, valida per la 35ª giornata di Serie A.

A comunicarlo è stata la società salentina con una nota toccante, che ha subito fatto il giro dei media sportivi.

“L’U.S. Lecce, profondamente sconvolta, comunica che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita”, si legge nel comunicato ufficiale. “Il fisioterapista, da oltre vent’anni nelle fila giallorosse, si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio.

La squadra farà immediato rientro a Lecce, in quanto la gara in programma domani con l’Atalanta verrà rinviata.”

Il cordoglio del club: “Ci stringiamo alla famiglia”

Un messaggio carico di dolore e umanità ha concluso la nota della società, che ha espresso vicinanza alla famiglia di Fiorita in un momento così tragico:

“In questo momento di dolore profondo e di totale incredulità, nel quale ogni parola sarebbe superflua, il club può solo stringersi intorno alla moglie Azzurra ed ai figli Carolina, Davide, Nicolò e Riccardo, alla mamma Francesca ed ai familiari tutti.”

Una figura amata e rispettata da tutti

Graziano Fiorita era molto più di un fisioterapista per il Lecce: rappresentava un punto di riferimento, un confidente, un professionista stimato da giocatori, staff e tifosi.

La sua presenza silenziosa ma costante, il suo lavoro dietro le quinte, il sorriso sempre pronto: elementi che hanno reso la sua figura indimenticabile nello spogliatoio giallorosso.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo, che non potrà essere colmato facilmente.