M5s, a imprese che assumono quota reddito cittadinanza riservato alla persona

M5s, a imprese che assumono quota reddito cittadinanza. Patuanelli, potranno trattenere reddito riservato alla persona

ROMA, 9 OTTOBRE - Le aziende che assumeranno una persona formata grazie al reddito di cittadinanza avranno la possibilità di trattenere la quota di reddito che sarebbe spettata alla persona disoccupata. Lo ha spiegato il capogruppo M5s al Senato Stefano Patuanelli a Sky Tg24.



La misura "per noi è legata alla formazione ma al di là del fatto di creare persone formate appetibili per le aziende pensiamo che laddove l'azienda assume trattiene per sé il reddito di cittadinanza che dovrebbe essere pagato alla persona" spiega.