M5s: Salvini interlocutore inaffidabile. Leader Lega contrattacca: governo con Renzi sarebbe truffa

ROMA 19 AGOSTO - "Salvini è diventato un interlocutore inaffidabile e senza credibilità": così ieri M5s dopo l'incontro tra Grillo, Di Maio, Fico, Di Battista e Taverna. Il leader della Lega contrattacca: inaffidabili loro che "sono pronti ad andare con Renzi; un governo degli sconfitti sarebbe una truffa". Se ci sarà da scendere in piazza per "difendere l'Italia, la libertà e la democrazia ci saremo", ha detto poi il ministro dell'Interno alla festa della Lega in Toscana. Oggi riunione dei gruppi M5s