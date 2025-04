Madri costituenti parte da Lamezia la mostra e la manifestazione che lega il 25 aprile alle madri costituenti

IL 25 Aprile celebrazione sobria in onore delle Madri Costituenti

Un 25 Aprile celebrato con sobrietà ed in nome del sacrificio non solo di una missione qual è stata quella di Papa Francesco ma anche di quella delle tante donne che hanno combattuto per degli ideali fino a contribuire personalmente alla stesura del testo sulla Costituzione.



Lamezia Terme ha avuto l’opportunità di ospitare la Mostra fotografica itinerante sulle 21 Madri Costituenti ideata dal Comitato Civico "Se non ora Quando? Marzi", positivamente raccolta da AiparC Cosenza, che ha ritenuto opportuno coinvolgere anche AIParC Lamezia, offrendole la possibilità di ospitare la mostra che si concluderà il 2 Giugno a Casali del Manco.



La Presidente Rocca in sintonia con gli organizzatori ha deciso di organizzare una manifestazione anche il giorno della Liberazione dichiarandosi onorata e orgogliosa del successo dell'evento, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito al successo della manifestazione in città.



Venerdì 25, nel corso dell’evento tenutosi presso la sala polivalente Sedna di Lamezia Terme, oltre all’esibizione della mostra fotografica è stato presentato il libro di Nella Matta “In cammino verso i diritti, Le Madri Costituenti”, volume edito da Jonia Editrice e promosso dalla sede di Cosenza dell’AIParC.



Dopo i saluti della Presidente di AIParC Lamezia, Dora Anna Rocca, della dottoressa Frida Tucci del Comitato Civico “Se non ora quando?” che ha raccontato della nascita del Comitato e dell’idea di realizzare una mostra itinerante, della dottoressa Rosa Principe socia del Comitato Dossetti che ha raccontato di come sia nata l’idea di associare la mostra fotografica alla presentazione del libro sulle Madri costituenti di Nella Matta. È stato proiettato un video di rilevanza storica che ha raccontato delle donne della Costituente e del loro apporto in termini legislativi.



A seguire le docenti di lettere classiche e di storia e filosofia, rispettivamente Anna Maria Ventura ed Ada Giorno, socie di AIParC Cosenza, hanno egregiamente presentato lo stretto legame esistente tra 25 Aprile e le donne della Costituzione.



Per la Ventura, grazie alla resistenza armata, sociale, civile, culturale della donna, il 25 Aprile rappresenta oggi il punto di partenza della nostra vita democratica, la Giorno in particolare ha rimarcato inoltre quanto sia importante lavorare dal punto di vista educativo sul rispetto della donna a 360 gradi.



La Presidente di AIParC Lamezia, Dora Anna Rocca, attraverso un interessante dialogo con l’autrice del testo: Nella Matta ha dato la possibilità all’attento e qualificato pubblico di rivivere attraverso il vissuto dell’autrice gli orrori della guerra, e gli sforzi fatti dalle Madri costituenti, molte delle quali conosciute personalmente dalla stessa, per riconquistare i valori inalienabili della persona e riaffermare libertà e democrazia.