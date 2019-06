Mafia: operazione contro fiancheggiatori Messina Denaro, 'Ps impegnati 130 uomini'

TRAPANI, 27 GIUGNO - Dalle prime luci dell'alba la Polizia di Stato di Trapani sta eseguendo una serie di perquisizioni a Castelvetrano, Mazara del Vallo, Partanna, e Campobello di Mazara, finalizzate a colpire la rete di fiancheggiatori del latitante Matteo Messina Denaro e a raccogliere ulteriori elementi utili alla sua cattura. Sono impegnati nell'operazione 130 uomini del Servizio Centrale Operativo di Roma e delle Squadre Mobili di Palermo e di Trapani coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. 19 risultano gli indagati.

Salvini. "Ringrazio Forze dell'ordine. In questi minuti in Sicilia stanno facendo perquisizioni antimafia nel trapanese. Ieri 126 arresti di malavitosi. Oggi al @Viminale altri due Comitati Nazionali per l'Ordine e la Sicurezza pubblica".Lo scrive in un tweet Matteo Salvini, che oggi è stato ospite di Radio anch'io.