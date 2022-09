Mafia, Palermo. Dia arresta 8 persone affiliati a clan Aranella

Mafia, blitz dia contro clan palermitano: 8 arresti rifiuti, traffico illecito in parco del gargano: 8 arresti

PALERMO, 18 FEB - La Dia di Palermo sta eseguendo un provvedimento restrittivo emesso nei confronti di 8 presunti affiliati alla famiglia mafiosa dell'Arenella. I Carabinieri di Bari e Foggia stanno invece eseguendo un'ordinanza di custodia in carcere a carico di 6 persone accusate di aver illecitamente smaltito rifiuti all'interno dell'area protetta del Parco nazionale del Gargano.

Fra gli arrestati c’è Gaetano Scotto. Secondo la procura di Palermo, Scotto avrebbe guidato il clan mafioso dell’Arenella e dopo essere stato scarcerato avrebbe preso le redini della famiglia mafiosa. Proprio Soctto, nei giorni scorsi, è stato raggiunto da un avviso di conclusione indagini perchè è accusato, insieme a Nino Madonia, di avere ucciso l’agente Agostino e la moglie a Villagrazia di Carini nell’agosto del 1989.

In carcere è finito anche suo fratello Pietro Scotto, che era stato accusato dal falso pentito Scarantino di avere avere avuto un ruolo nella strage di via D’Amelio per uccidere il giudice Paolo Borsellino. Per questo, nel 1996 era stato condannato all’ergastolo nel primo processo per quella strage.

Arrestato anche il figlio di Pietro, Antonino Scotto. Sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa ed altri reati. L’operazione è denominata in codice ‘White Shark’.

