Magico Natale District nella Coffee House di Palazzo Colonna: arte, moda, solidarietà e letteratura il 6, 7 e 8 dicembre 2024

Magico Natale District torna anche quest’anno con la quinta edizione rinnovata di ben tre giorni tra arte, moda, artigianato, solidarietà, design, beauty e letteratura. Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 dicembre 2024 la settecentesca Coffee House di Palazzo Colonna, a Piazza SS. Apostoli 67, sarà nuovamente la consueta e prestigiosa sede di una kermesse natalizia molto amata dal pubblico romano e non solo. La suggestiva location, in pieno centro di Roma con affaccio su Piazza Venezia, verrà aperta straordinariamente e gratuitamente al pubblico per la speciale occasione. Due interi piani del nobile palazzo saranno dedicati allo shopping d’autore natalizio artigianale, all’arte e novità di questa edizione anche alla letteratura e poesia. Tanti espositori tra artigiani, creativi e artisti proporranno il regalo di Natale giusto, originale, ricercato e personalizzato. Nelle tre giornate sarà possibile acquistare le famose stelle di Natale dell’AIL (Associazione Italiana contro la leucemie-linfomi e mieloma), piante e cioccolato, il cui ricavato sarà destinato alla ricerca scientifica.

L’evento prevederà la presenza dell’attore Giulio Greco e della sua casa editrice Giuliano Ladolfi Editore, che nasce dall’esperienza della rivista di poesia e critica letteraria Atelier. Un lavoro trentennale contraddistinto da una profonda dedizione del valore del testo unita all’impegno delle relazioni umane. Sabato 7 dicembre alle ore 16,30 Greco presenterà dieci autori della sua casa editrice spaziando tra poesia, filosofia e narrativa. Domenica 8 dicembre alle 16,30 Giuliano Ladolfi e Giulio Greco presenteranno il poeta georgiano Dato Magradze, due volte candidato al premio Nobel.



Questa edizione sarà ricca di talenti creativi provenienti da ogni parte d’Italia e non solo. Per la moda sartoriale e l’abbigliamento artigianale diversi espositori a rappresentare il settore; dalla preziosa maglieria artigianale di Livia di Mario, alla produzione di capi e accessori in filato di alpaca di Soratte Alpaca, dagli abiti vintage di Anna Bruna Moda, alle collezioni di lingerie artigianali di Muymako Handmade lingerie. Spazio anche allo stile minimal della designer Chiara Baschieri, alla sartorialita’di Laura Giordano. Gli originali gioielli di MAVI De Nigris dallo stile essenziale affiancheranno i maxi bijoux di Federica Riccardi destinati a essere notati per la loro opulenza, senza trascurare le delicate creazioni provenienti da Arezzo de il Giardino Fiorito. Le ultime tendenze internazionali di abbigliamento per le feste sono quelle che proporrà la famosa buyer internazionale Eire Mota Fashion Expert che presenterà nel suo salottino tra affreschi e velluti la nuova linea Majon. Dalla Campania gli abiti eleganti di alta sartoria MRV, ma anche occasioni da regalo confezionate con tessuti pregiati grazie alle proposte della designer Maria Rosaria Venditto. Accessori artigianali e borse in lana sono le proposte de Lostudietto di Irene, mentre la Boutique Maison di Emanuela Romagnoli proporrà coloratissime sciarpe e borse in tessuto. Sempre per le borse artigianali un gradito ritorno quello di Giulia Riccardi con le sue baguette e borse in crochet ispirate alle grandi griffe.

Per il design molto di effetto le lampade di lights up realizzate con materiali da riciclo e i quadri e complementi di verde stabilizzato di NaturePops. Sabato 7 e domenica 8 dicembre la talentuosa make up artist Simona Augieri sarà a disposizione del pubblico per dei consigli di trucco e beauty.

Si potranno ammirare anche le lampade di design Roman The light of Roma Icona, la lampada artigianale a forma di Colosseo, un’opera unica che unisce arte e funzionalità, interamente realizzata a mano. Una vasta scelta di oggettistica natalizia e presepi artigianali costituirà come da tradizione il tema centrale dell’evento natalizio, insieme alle dolci specialità di ZAPPONINI 1905 una tradizione romana da generazioni in tema di dolci natalizi e praline. Presente anche l’azienda di apicoltura del monte Soratte con il suo miele e prodotti derivati e l’Acetaia Leonardi, azienda di aceto di eccellenza modenese.

Sabato 7 e domenica 8 dicembre proseguirà l’esposizione d’arte Sinestesia, con il format Violino di Vino, ideata dell’art manager Michele Crocitto. La mostra vanterà la presenza di numerosi artisti, tra questi: Silvia Di Pietro, Paola Pierini, Michele Straface, Daniela Ciarrocchi, María Ludovica Pennacchia, Angeli Fabrizio, Lillo Sauto, Guglielmo Zamparelli, Alessandro Pellegrini, María Pia Gigliofiorito, Claudia Delfini, Danilo D’IgndiVinoazio, Maša (Masha Guseva), Svetlana Bolshunova, Polina Samulenkova, Iurii Golikov, Anna Butakova, Nadezda Larina, Elena Zvereva, Aigul Gabdrakhmanova, Liana Darenskaya, Svetlana Hinz, Iskander Ilyazov, Marat Mucin, Mariia Semenova, Samal Baimakhanova, Katerina, Doljancevic, Stephanie Leontiev, Mirella Ventura, Ah! Sasha e special guest la pittrice e influncer Anfissa Vassè. Ad esporre le sue opere anche lo stilista, studioso e astrologo Massimo Bomba con le sue famose allegorie dedicate ai segni ed ai simboli.



Come sempre ci sarà uno sguardo alla solidarietà, anche verso i nostri fedeli amici a quattro zampe, grazie alla presenza dell’Associazione Un Tesoro di Cane Onlus che si occupa del recupero e dell’adozione dei cani abbandonati nei canili del Sud Italia. Nello stand dell’associazione si potranno acquistare dolcì natalizi di produzione artigianale aiutando così i loro progetti animalisti.

Per maggiori informazioni:

Venerdì 6 dicembre 2024 ore 11.00-19.00

Sabato 7 dicembre 2024 ore 11.00-20.00

Domenica 8 dicembre 2024 ore 10.00-20.00

Coffee House Palazzo Colonna: Piazza SS. Apostoli 67, Roma

(accanto il Museo delle Cere)

Ingresso gratuito senza prenotazione

Chi volesse prenotare uno spazio espositivo può inviare un’e-mail a [email protected] #LUXAREACENTER www.officinecreativemarket.com/p/luxareacenter.html