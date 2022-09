Malagò: "Ripresa Serie A sicura al 99%"

ROMA, 14 MAGGIO 2020- Mentre il Ministro Spadafora annuncia la ripresa degli allenamenti collettivi a partire dal 18 di maggio, il Presidente del Coni Giovanni Malagò torna a parlare di una ripresa del campionato di Serie A a partire dal 13 di giugno. Malagò ne ha parlato ai microfoni di Radio 2: "Se mi chiedete se il campionato riprenderà, vi dico che al 99% dovrebbe riprendere in tempi brevi. Io credo che una data per la ripresa potrebbe essere quella del 13 di giugno. Le squadre stanno facendo il massimo per rispettare tutti i protocolli, nella speranza che tutto fili liscio".

Il Ministro Spadafora aveva chiarito proprio ieri di voler ripartire in sicurezza, una preoccupazione che riguarda anche il calcio inglese. Nei giorni scorsi i giocatori della premier hanno avanzato diversi dubbi, sostenendo che i rischi sono troppo elevati per ripartire. In Italia continua anche a montare la polemica sui tamponi. Molti sanitari hanno denunciato pubblicamente di non aver ricevuto ancora il tampone e hanno apertamente attaccato il mondo del calcio, ritenuto da tutti privilegiato (si pensi alla coppia Dybala). In un clima rovente, in un momento in cui molte attività sono chiuse, é proprio il caso di tornare a giocare a calcio? Ai posteri l'ardua sentenza. Alla fine il vero arbitro sarà il Covid-19.