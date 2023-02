Malore durante l'allenamento di boxe, grave Daniele Scardina. È uno dei pugili professionisti italiani più noti, è stato sottoposto a un intervento chirurgico

Il pugile professionista, Daniele Scardina, ha avuto un malore durante una sessione di allenamento, è stato soccorso dal 118 e ricoverarlo d'urgenza in coma.

E' accaduto intorno alle 17 in un centro sportivo in via Fermi che fa capo a una catena di palestre.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri di Corsico (Milano), chiamati dai sanitari, Scardina ha accusato un malore e ha interrotto l'allenamento, negli spogliatoi si è accasciato perdendo i sensi. Scardina, uno dei pugili professionisti italiani più noti, di recente passato nella categoria dei mediomassimi. Scardina è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla Clinica Humanitas di Rozzano (Milano) e le sue condizioni sono gravi ma stazionarie.

Cronache sportive, ma anche mondane. Scardina si è fatto un nome non solo sul ring ma anche perché è stato fidanzato con la conduttrice televisiva Diletta Leotta, che lo conobbe proprio in occasione di una riunione di boxe. Soprannominato 'King Toretto', il pugile milanese di Rozzano (ma le sue origini sono siciliane) è conosciuto anche per la sua passione per i tatuaggi (sul corpo ne ha uno per ogni avvenimento importante della sua vita, e sulla parte sinistra del costato quello del volto di Mike Tyson, suo idolo. Sulla nuca, invece, la scritta 'My Lord'). Sul braccio sinistro spiccano alcuni simboli cristiani. Prima di tornare a Milano, ha vissuto in Florida, a Miami, dove si allenava non in una palestra qualunque, ma in quella di 5th Street Gym, frequentata da leggende della boxe come Muhammad Ali. Ma a Miami frequentava anche la locale Chiesa evangelica pentecostale di Dio. In Italia ha invece partecipato all'edizione del 2020 di 'Ballando Sotto le Stelle', in coppia con Anastasia Kuzmina. Pugile dotato tecnicamente e portato ad attaccare nonostante le non eccessive doti da incassatore, il suo incontro del maggio 2022 contro il 37enne Giovanni De Carolis, per il titolo intercontinentale dei supermedi, è stato uno dei più attesi in Italia degli ulti anni. Scardina, favorito alla vigilia, ha perso per Ko tecnico alla quinta ripresa. Era prevista la rivincita, ma i continui prolemi di peso di 'Toretto' hanno portato all'annullamento dell'incontro, e ora Scardina si stava preparando alla sua nuova carriera da mediomassimo.