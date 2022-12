Maltempo: Allerta della Protezione Civile per rischio nubifragi e Venti forti i dettagli. Un'intensa perturbazione sta transitando in queste ore su mezza Italia dove si manterrà alto il rischio di forti piogge e nevicate pure a bassa quota.

E' tornato dunque il maltempo dopo la breve tregua di questi ultimi giorni. I primi segnali che qualcosa stava cambiando si erano già notati Giovedì 8 quando l'attesa perturbazione ha portato le prime piogge sulle regioni di Nordovest e su alcuni tratti dell'area tirrenica.

Ora il fronte perturbato lo troviamo in azione su gran parte del Nord e del Centro anche se i fenomeni risultano al momento assai irregolari e concentrati soprattutto sull'area del Nordovest.

Nelle prossime ore infatti, nonostante la pioggia bagnerà praticamente tutto il Nord e il Centro, saranno proprio le regioni di Nordovest in cui si andranno a concentrare le precipitazioni più intense, in particolare su bassa Lombardia, Emilia occidentale e Liguria di centro-levante. Attenzione anche alla neve che potrà cadere su tutto l'arco alpino, mediamente intorno ai 7-900m o temporaneamente anche a bassa quota in Piemonte (occasionalmente pure in pianura su questa regione).

Il fronte perturbato proseguirà poi il suo cammino verso levante e nella seconda parte del giorno si andrà a concentrare soprattutto sulle aree del Nordest e ancora una volta su gran parte del Centro in particolare sul comparto tirrenico dove i fenomeni potranno assumere anche carattere temporalesco.

Allerta Protezione Civile

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, che costituisce estensione del precedente. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede, dalla giornata di Venerdì 9 dicembre 2022, nubifragi, neve fin quasi in pianura e venti forti o di burrasca.

Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, Appennino emiliano-romagnolo, Liguria centro-orientale e Toscana settentrionale, con quantitativi cumulati moderati o puntualmente elevati specie sull'Alta Toscana; - da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Centro-Nord, sulla Campania e sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Nevicate: su tutti i settori alpini con quota neve al di sopra dei 400-700 metri con sconfinamenti nei fondovalle e fino a quota di 200 metri sul Piemonte meridionale, con apporti al suolo da deboli a localmente moderati. A quote superiori a 1000-1500 m sull'Appennino settentrionale, con apporti al suolo deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale aumento, specie le minime.

Venti: forti meridionali al Centro-Sud e sulla Sardegna, con rinforzi di burrasca sui settori appenninici. Forti di Garbino su Romagna e Marche. Mari: molto mossi tutti i bacini

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

