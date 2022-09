Maltempo: A Melissa (KR) dopo piogge intense crolla ponte, nessun ferito

Maltempo: crolla ponte nel crotonese, nessun ferito. A Melissa, ha ceduto dopo piogge intense

MELISSA (KR), 22 NOV - A Melissa, in provincia di Crotone, un ponte ha ceduto alle piogge ed è crollato. Secondo quanto si é appreso, non ci sono feriti perché non risultano persone



In aggiornamento

A causa del maltempo che sta interessando la Regione Calabria, gli uomini e i mezzi Anas e delle imprese incaricate, complessivamente 44 uomini e 34 mezzi, stanno lavorando ininterrottamente dalla prima mattinata di ieri per ripristinare le condizioni di transitabilità sulla strada statale 106 "Jonica" nel territorio provinciale di Crotone". Lo riferisce un comunicato dell'Anas. "Al momento - prosegue la nota - sono presenti rallentamenti dal km 226, ad Isola Capo Rizzuto, al km 277, all'altezza di Cirò Marina, dove si stanno ultimando le operazioni di sgombero dal piano viabile di fango e detriti.

In aggiornamento