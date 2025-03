Maltempo diffuso e rischio criticità: le previsioni dettagliate regione per regione

Previsioni Meteo: Settimana Tempestosa con Piogge e Temporali su Gran Parte d’Italia

Una lunga fase perturbata sta per investire l’Italia, portando piogge intense e temporali diffusi per quasi tutta la settimana. La dinamica atmosferica vede una saccatura estendersi dal Nord Europa fino alla Spagna, con correnti sud-occidentali che trasporteranno umidità e instabilità. Sebbene l’aria artica non arriverà in modo diretto, il peggioramento sarà significativo, con accumuli di pioggia che localmente supereranno i 200-300 mm in sette giorni.

Quali regioni saranno più colpite?

Le aree più esposte saranno le regioni settentrionali, il Centro tirrenico e una parte del Sud, con particolare riferimento a Sardegna e Campania. In montagna le nevicate saranno abbondanti, ma prevalentemente sulle Alpi, con quote medie o alte per via della massa d’aria ancora mite.

Analisi giornaliera del maltempo

Lunedì: piogge diffuse e prime criticità

La perturbazione in arrivo domenica sera porterà precipitazioni su Nord, Centro tirrenico e Campania. La neve cadrà sulle Alpi a quote di 1300-1500 metri, mentre al Sud i fenomeni saranno più isolati. Temperature in calo al Centro-Nord, ancora miti al Sud. Venti moderati o forti da Sud-Sudovest, mari molto mossi.

Martedì: nuovo fronte atlantico, piogge intense

Un’altra perturbazione attraverserà il Paese, con fenomeni più incisivi su Nordovest, Toscana,

Lazio e Campania. La neve si manterrà sulle Alpi sopra i 1300-1400 metri, mentre in Appennino cadrà a quote più elevate. Al Sud variabilità con ampie schiarite. Venti ancora tesi meridionali, mari agitati.

Mercoledì e Giovedì: fase più intensa del maltempo

Due impulsi perturbati molto ravvicinati porteranno precipitazioni abbondanti su Nord e Centro tirrenico, mentre il Sud risentirà solo marginalmente del peggioramento, con coinvolgimento di

Sardegna e Campania. Neve sulle Alpi a quote medie, temperature sopra la norma, specialmente al Sud investito da venti nordafricani.

Venerdì e Weekend: possibile calo termico al Nord

Verso il fine settimana, l’asse della saccatura si sposterà verso Est, determinando ulteriori impulsi perturbati. Questa volta, però, le temperature potrebbero calare leggermente al Nord, mentre al Centro-Sud l’aria si manterrà molto mite.

Conclusioni: un periodo di forte instabilità

Questa settimana sarà caratterizzata da una sequenza quasi ininterrotta di piogge, temporali e venti intensi, con rischio di accumuli importanti e possibili criticità idrogeologiche. Monitorare

gli aggiornamenti meteo sarà fondamentale, soprattutto per le regioni più colpite come Nordovest e Centro tirrenico. Seguiranno aggiornamenti sulla possibile evoluzione della perturbazione.