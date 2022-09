Maltempo: domani scuole chiuse anche a Crotone. Sindaco, raccomandiamo massima cautela e prudenza

CROTONE, 13 OTT - Anche sindaco di Crotone Vincenzo Voce ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani a seguito dell'allerta meteo di livello arancione emanata dalla Protezione civile regionale. La decisione è stata presa al termine della riunione del Centro operativo comunale di Protezione Civile, convocato in considerazione del peggioramento delle condizioni meteo.



"Il provvedimento - è detto in una nota del Comune di Crotone - si è reso necessario, in via precauzionale, in previsione del rischio di eventi meteo che potrebbero rendere problematica la circolazione stradale ed il mantenimento di idonee condizioni di sicurezza per il raggiungimento degli istituti scolastici e a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana". E' stata prevista, sempre per tutta la giornata di domani, anche la chiusura della villa comunale e dei parchi cittadini.



Il Centro operativo comunale di Protezione Civile è attivo h 24 per monitorare la situazione sul territorio. Il sindaco raccomanda a tutta la cittadinanza la massima prudenza, cautela e collaborazione nelle prossime ore.