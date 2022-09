Maltempo: Dpc, allerta arancione in Abruzzo e Puglia

ROMA, 16 LUG - Nel corso del fine settimana la presenza di una struttura depressionaria centrata sul nostro Paese sarà responsabile del peggioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte delle regioni centrali e meridionali, in particolare sulle zone adriatiche. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L'avviso prevede dal pomeriggio di oggi, venerdì 16 luglio, precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, su Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia e zone interne del Lazio, in estensione dalle prime ore di domani, sabato 17 luglio, alla Campania e alla Basilicata. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, in modo particolare nel corso della notte sui settori adriatici.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, sabato 16 luglio, allerta arancione per rischio temporali e idrogeologico su settori di Abruzzo e Puglia. Allerta gialla è stata invece valutata sull'intero territorio di Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Marche, Molise, Sicilia, Umbria e su restanti settori di Abruzzo e Puglia.