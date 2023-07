Maltempo e grandine: la nuova settimana inizia con un'Instabilità meteo diffusa fino al ponte del 2 giugno, ecco i dettagli

Maltempo e Grandine: La Nuova Settimana Inizia con un'Instabilità Meteo Diffusa Fino al Ponte del 2 Giugno

La nuova settimana si preannuncia subito temporalesca su diverse regioni e con gli ultimi aggiornamenti pure per il Ponte del 2 Giugno ci sono tante regioni a rischio maltempo.

Proseguirà il trend climatico in atto a causa delle particolari configurazioni sinottiche a livello europeo: una sorta di blocco atmosferico a bicella con due figure ben separate di alta e bassa pressione.

La mappa qui sotto mette bene in evidenza l'anomalia di pressione attesa per la prossima settimana: l'anticiclone (indicato con la lettera "A") occuperà una zona insolita, tra le Isole Britanniche e la Penisola Scandinava, garantendo bel tempo e sole su questi settori; sul bacino del Mediterraneo, invece, troviamo una vasta area di bassa pressione colorata in azzurrino con diversi cicloni responsabili di maltempo e temporali (indicati con la lettera "B").

In termine tecnico si parla di palude barica sul bacino del Mediterraneo: in concreto sta ad indicare che la pressione atmosferica si manterrà piuttosto bassa favorendo un'instabilità latente, foriera di piogge e temporali frequenti (e pure locali grandinate), specie durante le ore pomeridiane. Senza via di scampo insomma, l'Italia si troverà ancora in questa sorta di "gabbia ciclonica"; tuttavia, come capita spesso in questa parte finale di stagione, ciò non significa che le intere giornate saranno compromesse dalle precipitazioni, anzi, i fenomeni in questa stagione durano spesso poche ore e poi torna il sole (la classica instabilità tardo-primaverile).

Quel che è certo è che sembra poter prevalere, già da Lunedì 29 Maggio, e per i giorni a seguire, un tempo dinamico con un surplus di precipitazioni rispetto alla media specie al Centro Sud con tanti temporali e pure locali grandinate; non andrà meglio al Nord dove durante le ore pomeridiane potranno scoppiare improvvisi rovesci temporaleschi, soprattutto sulle Alpi.

Poche novità previste per il Ponte del 2 Giugno, l'assenza di una figura di alta pressione sul bacino del Mediterraneo manterrà molto instabili le condizioni meteo: per questo motivo non escludiamo il rischio di temporali (specie al pomeriggio e sera) su buona parte dell'Italia, anche in avvio di Giugno. (iLMeteo)

In aggiornamento