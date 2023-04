Maltempo: grandinata a Catanzaro. Pasquetta con freddo e temporali in Calabria

CATANZARO, 10 APR - Il giorno di Pasquetta in Calabria è stato caratterizzato da un'improvvisa grandinata a Catanzaro e da un freddo intenso con temperature al di sotto delle medie stagionali in tutta la regione. Le gite fuori porta sono state fortemente condizionate dall'allerta meteo, costringendo molti a rinunciare al tradizionale pic-nic all'aperto. Nonostante ciò, i ristoranti e gli agriturismi hanno registrato il tutto esaurito, mentre il traffico è stato regolare sull'autostrada A2 del Mediterraneo e più intenso sulle arterie litoranee ioniche e tirreniche vicino alle principali località turistiche costiere. Nelle zone montane, gli amanti degli sport invernali hanno potuto godere della neve che è ricomparsa sulle cime più alte della Sila, con gli impianti di risalita di Lorica in funzione.

