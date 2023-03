Maltempo, il sindaco Fiorita ha attivato il Centro operativo comunale (Coc)

Per fronteggiare il maltempo che sta colpendo il territorio di Catanzaro, il sindaco Nicola Fiorita ha attivato il Coc, il Centro Operativo Comunale. La decisione del primo cittadino si lega alla comunicazione avvenuta pochi minuti dalla Protezione Civile Regionale che ha notificato all'ente l'innalzamento del livello di rischio.



L'amministrazione comunale consiglia la massima prudenza e di evitare gli spostamenti se non urgenti, in quanto sono in corso lavori di messa in sicurezza su caditoie e tombini danneggiati dalla bomba d'acqua delle scorse ore. In ogni caso, le condizioni atmosferiche dovrebbero migliorare nelle prossime ore.