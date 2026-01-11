Maltempo in Calabria: oltre 220 interventi dei Vigili del Fuoco tra vento, pioggia e criticità diffuse. (Video)

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Emergenza meteo regionale, soccorsi senza sosta: evacuazioni, alberi abbattuti e viabilità monitorata

L’ondata di maltempo in Calabria ha messo a dura prova il territorio regionale, costringendo il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a un imponente sforzo operativo. Nella sola giornata odierna sono stati effettuati circa 221 interventi di soccorso tecnico urgente, legati principalmente a forti raffiche di vento, danni d’acqua, caduta di alberi e criticità alla viabilità.

Le squadre sono tuttora impegnate sul campo, con numerosi interventi ancora in corso o in attesa di espletamento, mentre la situazione generale mostra segnali di progressivo miglioramento.

Provincia di Catanzaro: oltre 80 interventi e famiglie evacuate

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro ha effettuato circa 82 interventi, concentrati soprattutto su:

alberi e rami pericolanti rimozione di ostacoli sulla sede stradale allagamenti e danni d’acqua verifiche di sicurezza su edifici e strutture

Particolarmente delicata la situazione nel Comune di Stalettì, frazione Copanello, dove un intervento per danni d’acqua ha reso necessaria, in via precauzionale, l’evacuazione di 3 nuclei familiari per un totale di 5 persone. Sul posto è intervenuto il Sindaco di Stalettì per individuare una sistemazione provvisoria.

Al momento permangono 11 interventi in coda. Per garantire la piena operatività, è stata trattenuta in servizio una squadra del turno smontante, a supporto del dispositivo ordinario di soccorso. La situazione risulta stabile.

Provincia di Cosenza: alberi abbattuti e viabilità sotto controllo

Nel territorio cosentino sono stati eseguiti 49 interventi complessivi. Attualmente si registrano:

4 interventi in corso 20 interventi in attesa

Le maggiori criticità hanno interessato il Comune di Cosenza e le aree limitrofe, mentre nel resto della provincia la situazione appare più contenuta. Secondo i dati aggiornati, il quadro è in miglioramento, grazie al progressivo attenuarsi delle condizioni meteo avverse.

Provincia di Reggio Calabria: vento forte sulla fascia tirrenica

In Provincia di Reggio Calabria si contano circa 40 interventi, causati prevalentemente dal forte vento. Attualmente risultano:

3 interventi in corso 5 interventi in coda

Le aree maggiormente colpite sono state la fascia tirrenica centrale, con particolare riferimento ai comuni di Gioia Tauro e Rosarno. Anche qui la situazione è in netto miglioramento.

Provincia di Vibo Valentia: interventi diffusi e prime nevicate

Il Comando di Vibo Valentia ha effettuato 33 interventi, con:

3 interventi ancora in corso 7 interventi in attesa

Le richieste di soccorso hanno interessato diverse aree della provincia, rendendo la giornata particolarmente impegnativa per le squadre operative. Da segnalare deboli precipitazioni nevose nell’area di Serra San Bruno, mentre sul resto del territorio provinciale la situazione risulta stabile.

Provincia di Crotone: criticità in attenuazione

Nel crotonese sono stati eseguiti 17 interventi, principalmente legati agli effetti del vento forte. Attualmente si registrano:

3 interventi in corso nessun intervento in coda

Il quadro complessivo è in netto miglioramento.

Autostrada A2 del Mediterraneo: riapertura parziale al traffico

Per far fronte all’elevato numero di richieste, i Comandi dei Vigili del Fuoco di Catanzaro e Cosenza hanno potenziato il dispositivo di soccorso, richiamando personale libero dal servizio.

Per quanto riguarda l’intervento sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, al km 277+400, nel territorio del Comune di Rogliano (carreggiata sud), il transito veicolare è stato riaperto parzialmente, con circolazione consentita su una sola corsia, dopo la rimozione di un albero abbattuto sulla carreggiata.

Situazione generale e aggiornamento operativo

Secondo l’ultimo aggiornamento sul maltempo in Calabria:

31 interventi sono attualmente in corso 60 interventi risultano in attesa di espletamento

Nel dettaglio:

Cosenza: 13 interventi in atto, 20 in attesa Catanzaro: 8 interventi in atto, 33 in attesa Vibo Valentia: 2 interventi in atto, 1 in attesa Reggio Calabria: 6 interventi in atto, 4 in attesa Crotone: 2 interventi in atto, 2 in attesa

Le squadre dei Vigili del Fuoco continuano a operare senza sosta, garantendo assistenza alla popolazione, monitoraggio costante delle condizioni meteo e ripristino delle condizioni di sicurezza sull’intero territorio regionale.



