Maltempo in Calabria, Vigili del Fuoco in azione: oltre 90 interventi tra operativi e in attesa. Aggiornamento

Tempo di lettura: ~2 min

Aggiornamento situazione maltempo

Per far fronte alle numerose richieste di intervento pervenute a seguito delle avverse condizioni meteorologiche, i Comandi dei Vigili del Fuoco di Catanzaro e Cosenza hanno provveduto a potenziare il dispositivo ordinario di soccorso, richiamando in servizio personale libero dal turno.

In merito all’intervento sull’autostrada A2 del Mediterraneo, si comunica che il transito veicolare al km 277+400, nel territorio del comune di Rogliano, carreggiata sud, è stato riaperto parzialmente e risulta attualmente consentito su una sola corsia.

Restano operative tutte le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate a fronteggiare l’attuale situazione di criticità e ad assicurare il ripristino delle condizioni di piena sicurezza sul territorio.

Maltempo in Calabria – Situazione interventi dei Vigili del Fuoco sul territorio regionale Aggiornamento alle ore 14.30 A causa delle avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando la regione, i Vigili del Fuoco sono impegnati in numerosi interventi di soccorso tecnico urgente. Situazione complessiva: 31 interventi attualmente in corso 60 interventi in attesa di espletamento Nel dettaglio la situazione per Comando COM-CS: 13 interventi in atto, 20 in attesa di espletamento Una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale è impegnata per la rimozione di un albero abbattutosi sulla carreggiata dell’Autostrada A2 del Mediterraneo, al km 277+400, nel territorio del comune di Rogliano, direzione sud, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza per la viabilità. COM-CZ: 8 interventi in atto, 33 in attesa di espletamento Numerosi gli interventi nel comprensorio Lametino per alberi abbattuti da forti raffiche di vento nonché antenne, cartelloni ed insegne divelte. (vedi foto) COM-VV: 2 interventi in atto, 1 in attesa di espletamento COM-RC: 6 interventi in atto, 4 in attesa di espletamento COM-KR: 2 interventi in atto, 2 in attesa di espletamento Le squadre dei Vigili del Fuoco continuano a operare senza sosta per fronteggiare le criticità segnalate, garantendo assistenza alla popolazione e la messa in sicurezza delle aree interessate.