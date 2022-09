Maltempo: Pro. civile, allerta arancione in Puglia. Temporali e venti forti al centro-sud

ROMA, 10 OTT - Un avviso di condizioni meteorologiche avverse è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile d'intesa e prevede dal pomeriggio di oggi, domenica 10 ottobre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sull'Abruzzo, Molise e Puglia, specie sui settori adriatici.

Fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 11 ottobre, allerta arancione per rischio idrogeologico sulla Puglia garganica.

Allerta gialla su parte dell'Emilia-Romagna, dell'Abruzzo, sui restanti settori della Puglia, sul Molise, su parte di Calabria e Sicilia