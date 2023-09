Maluma: è uscito venerdì 25 agosto "Don Juan", il nuovo album della superstar mondiale. Online il videoclip del singolo "Trofeo" featuring Yandel con protagonista Leo Messi.





È uscito venerdì 25 agosto in digitale “DON JUAN” (Sony Latin) il nuovo attesissimo album del cantautore colombiano e superstar mondiale MALUMA (https://maluma.lnk.to/DonJuan).

Il titolo dell'album segna l’inizio di una nuova era per Maluma e rende omaggio al suo alter ego, Don Juan, che trasmette le vibrazioni di James Bond, Batman e Hugh Hefner.

È online, sempre da venerdì, il videoclip del singolo “Trofeo” feat. Yandel (Maluma & Yandel - Trofeo (Official Video) - YouTube) che ha come protagonista il re del calcio e campione del mondo Leo Messi.

«“Don Juan” potrebbe essere l’album più dinamico di Maluma fino ad oggi, una raccolta di suoni familiari e nuove collaborazioni che abbracciano diversi generi» ha commentato Associated Press.

Questa la tracklist di “Don Juan”: “Don Juan (Intro)”, “Coco Loco”, “Ave María”, “Los Polvos”, “Nómina” ft. Jowell & Randy, “Balance”, “Según Quien (Chisme)” con Carin Leon, “Procura”, “Luna Llena” ft Ryan Castro, “Trofeo” ft Yandel, “Parcera” ft Gordo, “Ojitos Chiquitos” feat Don Omar, “La Piloto”, “Porsche”, “Hace Un Mes”, “Aparentemente”, “Humedad”, “Bikini”, “TBC”, “Sobrio” (Bonus Track), “Mamá Tetema” ft Rayvanny (Bonus Track), “Junio” (Bonus Track), “La Fórmula” con Marc Anthony (Bonus Track), “La Reina” (Bonus Track) e “Diablo Que Chimba” con Anuel (Bonus Track).

MALUMA è nato a Medellin, e il suo nome d'arte è formato dalle prime due lettere dei nomi di suo padre, di sua madre e di sua sorella. Vincitore del “Best Contemporary Pop Vocal Album” ai Latin Grammy 2018 con “F.A.M.E”, è uno degli artisti più popolari sui social media con oltre 25 milioni di fan su Facebook, 8 milioni di follower su Twitter e 63 milioni di follower su Instagram (numeri che lo rendono il principale esponente maschile di musica latina su Instagram e il primo ed unico ad aver raggiunto 50 milioni di follower). Il suo canale YouTube/VEVO ha totalizzato più di 9 miliardi di visualizzazioni e ha più di 28 milioni di iscritti che gli sono valsi la vittoria di 1 YouTube Diamond Play Button Award.

Dalla firma con Sony Music Latin nel 2015, Maluma ha pubblicato 7 album: “Pretty Boy Dirty Boy” (2015), “F.A.M.E.” (2018), “11:11” (2019), “PAPI JUANCHO” (2020), “7DJ” (2021), “The Love & Sex Tape” e “The Love & Sex Tape Deluxe” (2022). Maluma è l'artista più giovane ad essere stato contemporaneamente al #1e al #2 posto nella classifica Latin Airplay di Billboard con le hit "Sin Contrato" ft. Fifth Harmony (oro in Italia) e "Chantaje” ft. Shakira (3x platino in Italia), che l’ha visto conquistare il #1 per ben 22 volte nella sua carriera.