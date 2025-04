Manduria, evade dai domiciliari: trovato armato e con 6mila euro in tasca

MANDURIA (TA) – Un uomo di 64 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato dalla Polizia dopo essere stato sorpreso per strada con una pistola semiautomatica carica e oltre 6mila euro in contanti. Il fermo è avvenuto nelle vicinanze di una carrozzeria a Manduria, in provincia di Taranto.

Gli agenti del commissariato di Manduria, durante un controllo di routine, hanno constatato l'assenza dell’uomo dalla propria abitazione. Dopo aver avviato immediate ricerche, lo hanno rintracciato a poca distanza, notando un comportamento sospetto: il 64enne ha infatti infilato la mano nella tasca dei pantaloni come per afferrare qualcosa. Il gesto ha insospettito gli agenti, che sono prontamente intervenuti, riuscendo a immobilizzarlo senza incidenti.

Durante la perquisizione, è emersa la presenza di una pistola semiautomatica con colpo in canna, cinque cartucce nel caricatore inserito, e altri due caricatori carichi con sette colpi ciascuno. Oltre all’arma, sono stati trovati un taglierino e una cospicua somma di denaro contante, pari a 6.140 euro, di cui l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza.

Il 64enne è stato quindi arrestato con le accuse di evasione e porto illegale di arma da fuoco, e successivamente trasferito presso il carcere di Taranto, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un episodio che riaccende l’attenzione sul controllo del territorio

Il fatto accaduto a Manduria riporta l’attenzione sul tema della sicurezza urbana e del monitoraggio dei soggetti sottoposti a misure restrittive. L'intervento tempestivo degli agenti ha evitato potenziali sviluppi drammatici, considerata la pericolosità della situazione, e ha confermato l’importanza dei controlli periodici da parte delle forze dell’ordine.