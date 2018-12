Manovra: arriva norma anti-pirateria partite

ROMA 18 DICEMBRE - Arriva una norma contro la trasmissione illegale di eventi sportivi, a partire dalle partite di calcio. Un emendamento alla manovra depositato dai relatori in commissione Bilancio del Senato prevede una specifica tutela per gli eventi sportivi live, legittimando anche i licenziatari ad agire in giudizio per ottenere da parte del giudica la cessazione delle violazioni. Il giudice puo' disporre anche un'apposita azione inibitoria che puo' estendersi a tutto il campionato o evento sportivo.